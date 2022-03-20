被暗戀11年︱林穎彤獲「星級設計師」示愛　感動到喊

「無綫小花」林穎彤甩拖1年多，最近獲暗戀她11年的「星級設計師」何偉立借合作之便公然示愛，搞到女方眼濕濕！林穎彤則冧指現時等緣分到，明顯向剛宣布閃婚的舊愛伍富橋示威，力證自己也不乏裙下之臣！

29歲林穎彤（Bella）童星出身，眼大大及笑容甜美，異性緣向來不俗，除了曾被吳業坤暗戀，亦曾與容天佑拍拖兩年，之後再撻着同門伍富橋，不過相戀1年多便撻Q，分手收場，及後男友戀上富家女Shirley，早前更於社交網宣布求婚成功。

男方掟6位數求合作

雖然舊愛結婚了，新娘不是自己，但Bella內心卻未有酸溜溜，皆因她不甘示弱，最近獲「星級設計師」何偉立（Tim）點名合作，原來對方暗戀Bella長達11年之久，認真長情！早於當年伊人拍攝節目《安樂蝸》時，Tim已被對方氣質所吸引，因而種下情根，一直想邀請對方為公司擔任代言人，惟雙方公司之間溝通上困難重重，故多年來也未能成事，期間身邊亦有交往多年的女友，所以合作之事便放在一旁。

直至早前Tim成立新公司，一次機緣巧合下終聯絡上Bella，並以老闆身份傾合作，以6位數字酬勞邀請對方為其設計公司拍攝宣傳片，沒料雙方見面談合作時，Tim即按捺不住，把內心隱藏多年的「愛意」告知Bella，更公然勇敢「示愛」：「我留意咗你好耐，好鍾意你，好想同你合作。」由於曾受過情傷，對於突然有異性當面示愛，Bella即被感動得眼濕濕，結果雙方一拍即合，促成了合作事宜。拍攝當日，Bella於鏡頭前一副冧樣，並說：「你終於同我示愛！」雙方也默契十足，Tim眼見對方的反應亦深受感動，認為透過拍攝拉近了雙方距離，可謂又驚又喜。

慢慢等緣分到

東網昨日（19日）向Bella求證被暗戀一事，她受訪時有點靦腆：「佢講笑啫！大家千祈唔好信！（你喺條片入面都好感動喎！）感動係佢支持咗個節目咁多年。（佢話暗戀咗你11年咁耐？）哈？佢有女朋友㗎！同埋之前佢都借過間屋企出嚟拍節目。」談到舊愛伍富橋宣布婚訊，問到Bella有否也心急想搵另一半？她說：「咁又冇諗。（有冇恭喜佢？）透過大家幫我恭喜囉！其實依家專注事業，感情事唔係好急，遇到啱先算，身邊朋友都好落力想介紹男仔畀我，但我怕陌生人，加上疫情冇得出街，所以慢慢等緣分到來。」

而對Bella心心眼的Tim受訪時繼續狂讚對方：「喺呢個行業上我只鍾意呢個女仔。（你有女朋友喎！）咁男人心目中都可以有女神啫！（想點追人？）哎呀！其他嘢唔講太多，畀啲私人空間我啦！」Tim於室內設計行業中相當出色，40歲出頭已於業界打滾了18年，懂得風水命理，曾為客戶解決家居有關方面的疑難，其後為了專注室內設計業務，才毅然離開已累積10年經驗的玄學命理行業，之後更開設傢俬廠房，並為客人提供由設計、裝修到訂造傢俬一條龍服務。