曾參演《喪屍樂園: 連環屍殺》(Zombieland: Double Tap)的27歲美國女星Zoey Deutch原來是星二代,母親是《回到未來》(Back to the Future)系列女星莉亞湯遜(Lea Thompson),父親則是《青春紅粉夢》(Pretty in Pink)導演Howard Deutch。

Zoey受訪時,透露自己是被母親教壞!她笑言:「大家都以為我媽媽係好乖嘅人,因為佢好好人又好典型美國中部主婦咁,但其實我瘋狂爆粗嘅習慣係學咗佢。」不過她也指母親是她的職業模範,作為女演員對自己有很多啟發。