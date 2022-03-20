【幾多歲都要養生】春分宜養肝　升陽祛濕

來到二十四節氣中的「春分」，古稱「日中」，既來到春季的中段，亦是一年當中晝夜等長的日子，所以從中醫的角度來說，這節氣是保持人體陰陽平衡的重要時間。事關這個節氣後陽氣開始升發，日漸長夜漸短，養生的重點應在「養陽氣」，祛濕防「春困」。此外，春宜養肝，肝屬木，如養不好宜上火，飲食應以味甘清淡為主，以平補、清補、食補為宜。

【以良好生活習慣養陽氣】

「春分」之後陽氣開始升發，「養陽」可以有助身體減少此季節引發的不適，如「春困」，因此在作息上不要做傷害陽氣的事，忌熬夜，宜早睡早起，亦不要經常動怒，從中醫的角度，晚上十一時至凌晨三時為肝膽經運行，要養肝護膽，這段時間應要熟睡。另外起居方面亦宜堅持適當運動、定時睡眠、定量飲食等達致養生的功效，因肝主筋，多作一些拉筋或舒筋運動，可有助身體的陽氣升發。

【飲食適宜養肝養生】

春天濕氣易在體內積累，濕氣重的人更易「春困」，所以在飲食上要着重養肝祛濕，避免進食辛辣、肥膩、生冷及過於進補的食物，可多吃綠色蔬菜及清淡食材，如豆苗、菜心、菠菜、胡蘿蔔、芹菜、小白菜等，另外若想排走體內濕氣，可考慮於湯水中加入薏仁、扁豆等材料，亦可於餸菜中多加葱、薑、蒜等辛味食材，祛濕醒腦。

另外，季節飲食亦着重不時不吃，春天是花開的季節，中醫亦推薦大家以花茶養生，不過花茶普遍性涼，除可以熱飲減輕涼性外，亦可加入杞子、陳皮、薑片、桂圓等中和涼性，另亦有性質偏溫的花茶可供寒底人士選擇，如玫瑰花、桂花等，而熱底人士則要小心飲用。

【祛濕茶飲推介】

溫中祛濕飲：適合濕重偏寒人士

材料：薏仁30克、生薑6片、陳皮半個

做法：

1.把所有材料洗淨，薏仁以清水浸泡1小時。

2.在煲中放入所有材料，加3碗水，煲1小時即可飲用。

功效：薏仁溫中健脾化濕、生薑溫胃祛寒濕、陳皮健脾理氣

清熱祛濕飲：適合濕重偏熱人士

材料：赤小豆30克、扁豆30克、綠豆30克

做法：

1.先把所有材料洗淨。

2.在煲中放入所有材料，加入3碗水，煲1小時即可飲用。

功效：赤小豆清熱利水、扁豆健脾祛濕、綠豆可解熱毒