因血統遭韓國人網暴！SJ-M出身Henry發文道歉

韓團Super Junior-M（SJ-M）出身的32歲加拿大籍華裔男星Henry（劉憲華），日前現身首爾麻浦警署，獲委任為反校園暴力大使，事後卻遭大批韓國網民惡意攻擊，就連警署官網亦遭洗版留言抗議。

韓國網民因為Henry有中國人血統，質疑警署為何起用非韓裔藝人出任反校園暴力大使，又翻出他去年慶祝中國國慶，戴上印有「我愛你中國」的紅色口罩，還上傳拉奏《我愛你中國》的小提琴曲視頻，之前在北京冬奧期間，中韓網民因賽果展開罵戰，Henry被發現影視頻道刪除大量貶低中國的留言，因其親中的言行惹起韓國網民反感，並群起網暴他。

Henry昨晚在社交網發長文道歉：「如果我有任何做錯的地方，我先道歉。無論是錯誤的行為或說錯的話，我都很抱歉。由始至終，我只想透過音樂、舞台、綜藝等帶給人快樂、感動及歡笑，最近沒能做到，我也很心痛。我絕對不是忘本的人，最近因為疫情關係，去哪都得花好幾個月，這部分我很抱歉，我也想念大家。」

他又指個人影片頻道或是新聞報道都有很多不實，原以為大家不會相信，故沒打算回應，卻發現身邊人看到也相信，才意識事態嚴重，現在甚至連新聞報道都有。他又表示：「我真正心痛的是，大部分不是針對我的言行而感到不悅，而是因為我的血統。我想做的只是帶給大家歡笑，如果有人因為我的血統而感到不悅，我真的不知道該怎樣做才好。最對不起是我的粉絲，曾約定要展示更好的面貌，卻沒能做到，很抱歉！」不過，韓國網民唔賣帳，直指Henry的道歉文錯漏百出，並非出自真心，還留言稱不想再見到他於韓國活動。