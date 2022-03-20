欣宜激減20磅　全靠生酮飲食加運動

早前鄭欣宜（Joyce）在社交媒體上問大家，有甚麽涼茶可以幫助防疫？不過一眾網友的焦點去咗欣宜塊面，雖然戴住口罩，卻無阻大家看到欣宜瘦削的面形輪廓。毛舜筠在其Post下留言：「女，你戴咗個口罩幾乎唔認得係你呀！真係瘦咗好多！」也有人表示欣宜清減咗之後，好似十幾歲少女！後來謎底終於解開，原來欣宜之所以有咁大變化，係因為之前堅持了一段時間生酮飲食，所以順利減了20磅。加上平日有做普拉提運動（Pilates）和行山，於是身形愈操愈Fit，有心減肥的話，不妨跟住學！

生酮飲食法

欣宜堅持的生酮飲食法，在不減食量的前提下都可激減20磅，令身形細一個碼。其實它是

一種高脂肪，低碳水化合物的飲食習慣，原理是透過減少醣份（即碳水化合物）攝取，將脂肪分解作為主要能量來源。生酮飲食通常吃牛肉、雞肉、三文魚、雞蛋、堅果等多脂肪食物。欣宜早前上節目都分享過適合生酮飲食法的菜式《意式忌廉雞肉》，烹調上亦好簡單，首先準備去皮雞肉、車厘茄、菠菜苗、帕爾馬芝士、鮮忌廉，再放入適當調味就大功告成。不過每個人的體質有異，生酮飲食並非人人適合，而且生酮飲食有機會為肝臟、腎臟造成負荷，因此不適合肝臟病患者等，大家進行此法減肥前，最好先諮詢醫生及營養師。

普拉提運動

從欣宜的社交平台可察覺到她喜歡運動，平日會跟朋友一起行山親親大自然，有時又會在Studio練舞，也會每日抽一點時間練習Pilates。她認為運動是屬於所有人的，做運動時就算身形不是好「索」都不用怕尷尬。對於Over Weight的人，她推薦做Pilates，既可以保護膝蓋、腳踠，又可以燃燒脂肪爆汗。以下是欣宜示範的其中一個Pilates動作，有興趣就跟住做！