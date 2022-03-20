疫流而上題材踩界　郭富城急住開工孖任達華撐市

影帝郭富城（城城）即將與影圈3大型男鬥戲，於英皇廉政題材的新戲內擦火花，單是卡士已成功吸睛。戲中扮演律師的城城要應付有大量專業術語的對白，演齡超過30年的他相信可應付自如。

城城於疫情期間依然片約不絕，他稍後將夥拍任達華、林峯及方中信鬥戲，演出麥兆輝執導的英皇新片《內幕》（暫名）。4大型男戲份旗鼓相當，由扮演律師的城城智鬥演警察的林峯，據悉任達華角色比較特別，甫開場便「辭世」，卻是整個故事的靈魂人物，穿梭於電影的回憶片段當中，引發高潮。至於方中信今次「外忠內奸」，再次接受演技大挑戰。

湯怡產後復出

麥導兩年前當《廉政風雲 煙幕》推出時，已明言會有三部曲，第二部早已準備就緒，卻因疫情多次推遲開鏡，現暫定4至5月正式投入拍攝。盛傳今次故事骨幹涉及罪犯利用慈善機構洗黑錢，台前幕後花了大量時間搜集資料，由於題材新鮮兼踩界，定必引起戲迷興趣。

女演員選角方面令麥導大感頭痛，盛傳他有意邀兩位「靚媽」周勵淇及湯怡齊齊演出，成事的話卡士絕對有睇頭，他昨亦承認此事：「係有接觸嘅，有進一步消息再同大家講啦。」

任達華居家慶生

據悉家有幼兒的城城不忍見到本港影圈繼續停擺，早前《臨時械劫》煞科後休息僅3個月即決定「復出」撐市，稍後圍讀、試造型及開工都會格外小心，以保護自己及他人。另外，任達華昨67歲生日，疫情下當然未有大事慶祝，只留家與妻女共度，並忙於熟讀劇本備戰。談到生日願望，他簡單回覆：「都係想疫情快啲過去，大家過番正常生活咁啦！」