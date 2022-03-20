春日下午茶　賞花＋扮靚係咩玩法？

來到春日，本是野餐、郊遊的好時機，不過現時假日，戶外地區反而人山人海，偶然想透透氣，悠閒的下午茶是一個選擇。多間酒店推出春日主題下午茶，有以賞花、本地風味作主調，也有和護膚品牌合作推出美點，除堂食外，部分亦可外賣，讓大家在何時何地都可品味春之氣息。

賞櫻時刻

來到春日，首先就想到日韓的櫻花，香港四季酒店The Lounge由現時至4月30日推出櫻花主題下午茶（4月10日至18日除外），部分日式甜點和鹹點選用櫻花入饌，如櫻花絲絨蛋糕用櫻花濃糖漿和忌廉拌勻，清香軟滑。櫻花朱古力撻以黑朱古力配櫻花啫喱，士多啤梨櫻花忌廉卷內有櫻花果醬，櫻花香檳白桃寒天表面灑櫻花粉，加強視覺效果。鹹點有磯煮鮑魚‧粉紅魚鬆配櫻花漬物迷你撻，讓你邊吃邊感受花香。

春日美肌

對女士來講，每到轉季又是轉護膚品的時候。由現時至4月30日，九龍香格里拉大堂酒廊和日本美肌品牌IPSA合作推出可堂食或外賣的春日「水潤亮肌」下午茶，廚師們以品牌的生肌水源素和ME更新亮膚乳液的蜂蜜配方作靈感，設計出黃金炸蝦配蜂蜜芥末醬及綠茶軟包、香煎吞拿魚伴魚子醬、燒鴨肉桂蜂蜜壽司三文治、焗芝士撻伴日本士多啤梨及柚子醬、白朱古力雲呢拿奶凍伴麥蘆卡蜂蜜雜莓等美食，堂食還會供應鮮果拼盤、柑橘味汽特飲及茶啡。惠顧2位用的下午茶套餐，可獲護膚禮品1份。（先到先得，送完即止）

本地風味

港式風味美食如點心、茶餐廳小點，一向受本地人和遊客歡迎。香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳由現時至5月31日逢星期一至六（公眾假期除外）推出港式春日下午茶，茶點除有多款香港經典風味小食，當中包括鮑魚蘑菇配仿魚籽、蜜汁雞肉酥配杏仁、扒迷你火腿芝士三文治及炸蝦肉春卷。甜點選用春日花果入饌，有金橘法式杏仁蛋糕、迷你紅絲絨瑞士蛋糕卷、日式櫻花白豆蓉撻、藍莓巴斯克芝士蛋糕、士多啤梨拿破崙和茉莉花鬆餅等，配上港式雜果冰、茉莉花茶金橘蜜或鴛鴦鴦走，風味夠地道。

當造士多啤梨

時令多汁的士多啤梨正值當造，用來做甜品最適合不過。金鐘香港港麗酒店樂聚廊於3月21日至5月31日推出盎然春日下午茶，就以士多啤梨入饌。甜品有士多啤梨卷蛋、伴上士多啤梨片的香檸芝士撻、西西開心果伴士多啤梨朱古力慕絲及新鮮士多啤梨配忌廉等。全新鹹點有火雞火腿芝士三文治配士多啤梨紅酒果醬和士多啤梨卡布里及香酥番茄橄欖派等，配上1杯無酒精的士多啤梨Mojito，果味十足。