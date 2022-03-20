Mario終於有女伴　LEGO公主駕到

LEGO 71403可砌出碧姬公主、水管及韆鞦，彼此之間有電子互動。(互聯網)

兩年前LEGO Mario套裝推出時，唔少Fans見到都心心眼，仲曾刮起輕微炒風。廠方亦沒有把這股熱潮停下來，兩年來共出了3個入門競賽跑道、17個擴充版圖，日前宣布將於8月1日再增加多個相關套裝，當中最吸引是碧姬公主終於加入這個大家庭。

原設中碧姬公主是蘑菇王國的公主及最高統治者，但命運與宣萱一樣經常被人綁架。今次套裝命為「LEGO 71403碧姬公主大冒險入門競賽跑道」，全套354塊零件，可砌出公主、黃色奇諾比奧、飛翔磚塊、火燄泡泡、水管及鞦韆。公主設計與LEGO Mario接近，方正Q版造型一頭金髮與皇冠有很高還原度，並內建顏色感測器、用以顯示各種即時反應的LCD屏幕，以及可播放遊戲標誌性聲音的喇叭。

LEGO同期還會推出6款擴充版圖，包括71404栗寶寶的鞋子、71405刺毛怪腳蹼、71406耀西的禮物屋、71407貓咪碧姬公主服裝和冰雪塔、71408碧姬公主的城堡、71409大加邦的雲端挑戰，實行將遊戲規模不斷擴大！

同場加映︰大富翁投票開始

下半年除咗有LEGO公主玩，全新「大富翁 環遊世界版」也將於屆時推出。是次棋盤共有22個世界觀光勝地，港版其中一格將會加入本地旅遊勝地，而廠方即日至3月27日晚上11時59分讓香港人親自投選地點，候選名單包括太平山頂、維多利亞港、天壇大佛、石板街、彩虹邨及地質公園等。投票人士更可以參加遊戲，贏取豐富獎品。

投票傳送門︰