水澤麻衣　下乳之愛神

好快進入夏季，嚟緊嘅日子除咗會經常下雨，仲可以欣賞到靚女為大家呈獻嘅「下乳」春光，真係諗起都興奮！事實上，日本寫真界有好多巨乳女優都會喺演出時着到鬼咁少布，營造出Big爆畫面，好似水澤麻衣就係表表者，佢仲被稱為「下乳之愛神」呢！

撰文：賢

上圍Big爆

喺日本藝能界，大型女子偶像組合AKB48以盛產青春玉女見稱，而屬於地下組合嘅「假面女子」亦係人才濟濟，但就盛產大波妹，包括天木純、上矢惠里奈同埋今日要為大家介紹嘅水澤麻衣。今年已經30歲嘅麻衣，雖然年紀唔細，但個樣望落依然好Young，氣質清純，眼細細卻勁精靈，話佢只係二十出頭都大把人信。身材方面，生得細細粒嘅麻衣，胸前有一對脹卜卜嘅H Cup大肉球，堅挺得嚟又富彈性，可謂得天獨厚，加埋一身雪白美肌，實在係非常吸睛。

頻騷身材

曾經效力「假面女子」嘅水澤麻衣，2018年從團體中畢業，開始參與寫真拍攝，因為成日着住細碼泳衣，搞到頻頻露波底，所以被稱為「下乳之愛神」！之後麻衣轉投另一間藝能事務所，輾轉被安排加入上年成立嘅女子組合sherbetNEO，仲孭起隊長一職。作為組合中年紀最大嘅一員，麻衣嘅舞台演出經驗可謂最豐富，而佢亦以身作則，唔會放過任何搶鏡機會，平時會同隊友參加攝影會，齊齊騷身材吸人氣，就算代表組合參加電競活動，一樣着住比堅尼上陣，真係完全唔錫身，抵讚！

社交網絡

貴為「下乳之愛神」，水澤麻衣真係好有愛，頻頻喺網上派福利，上載自拍照同影片畀網友欣賞。想睇好波嘅朋友，真係要多啲Click入去佢嘅社交網！

水澤麻衣

年齡：30歲

身高：5呎2吋

三圍：35-23-34