生日快樂﹗ 譚耀文遭任達華兜巴星大叫感動

藝人譚耀文昨日剛度過53歲生日，由於疫情關係惟有低調與家人慶祝，一對寶貝仔女相當識做，DIY手工禮物給爸爸送驚喜，搞到阿譚即時冧爆﹗他於社交平台留言，感謝大家對自己的祝福，且感性表示﹕「圈外朋友經常話你哋娛樂圈太現實好難有真朋友…我話係，人情冷暖冇計，不過從我每年生日都收到好多有情有義嘅真心朋友等等的祝福，睇嚟我做人應該唔算太差。雖然老脾氣會有，不過只限於對待不公平或者小人身上﹗」

另外，阿譚早前夥拍任達華及任賢齊（小齊）等，演出新片《邊緣行者》。他難忘劇情交代自己遭前者瘋狂掌摑一幕﹕「俾影帝一摑再摑我好感動，因為華哥好勁，佢擔心我會內傷，每次個位都好準。佢講笑咁話每打我一次，自己個心都好痛，所以不停呵番我，但我同佢講長痛不如短痛，唔好留手嘞，況且跟住嘅劇情都會交代我有仇報，哈哈﹗」

一向捱得的阿譚坦言今次除遭任達華「毒手」外，還要被小齊追打，而所有動作場面交集起來，絕對是從影以來最辛苦的一次﹕「不過我越拍越開心，事關製作好認真，動作戲由飛車、追到上船再飛出公海，仲有文戲俾我發揮，場場戲都暗藏玄機同暗湧，我自己都拍得好緊張，希望觀眾鍾意啦。」