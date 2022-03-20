栢天男澳洲來港發展　驚訝香港樓價勁貴

藝人栢天男（Adam）在澳洲土生土長，2011年踏足香港參與模特兒工作及演藝事業，更得到翻版金城武之稱，但原來一切都並非他計算之內。説得一口流利廣東話的Adam早前接受訪問，坦言最初打算到香港從事設計行業：「喺澳洲讀設計，諗住嚟到都係做設計同畫畫，點知香港環境比較現實，搵唔到食，哈哈。（點解選擇香港？）其實一直都好鍾意中國文化，加上媽媽以前又喺度生活過，所以諗住嚟尋根。」來港後碰到的第一個難關就是言語不通：「屋企喺唐人街開唐餐館，諗住嚟到都可以叫返嗰啲嘢，點知嗰啲唐餐係畀外國人食，呢度完全冇嗰啲嘢，入到茶餐廳又唔識叫嘢食，惟有朋友叫乜我就跟住叫一樣。（屋企唔係用廣東話溝通？）好細個同嫲嫲婆婆就係，但讀書都係用英文，爸爸媽媽都係同我講英文，唔記得晒啦。」

他指來港後經朋友介紹，接到廣告公司的宣傳工作：「當時覺得幾好玩，又有人工收，不過唔係多，夠食飯嘅，但每到交租日子就頭痕。」初嘗表演行業後產生興趣，為長遠發展於是Adam就報讀演藝班同學廣東話，而努力亦獲得成果，他漸漸廣為業內人士熟悉，工作量及曝光律相應增加，加盟新公司後亦多了國內拍攝工作。

工作量增加收入亦自然較好，他最初是和朋友合租單位同住，但始終會有不便，於是便考慮置業，結果現實社會又再次令他大開眼界：「上網搵樓先發現，原來喺香港要買樓係咁貴，同澳洲完全兩回事。（嚇怕咗放棄？）咁又唔係，不過睇嚟要再努力啲搵多啲錢先得喇，哈哈。」不過他説香港不是他的ending point，他的長遠目標是打入內地市場。