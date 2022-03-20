女團四缺一　炎明熹北上備戰

本地新一波疫情重創娛樂圈，不少大型活動也沒法舉行，如去年憑無綫選秀節目《聲夢傳奇》跑出的「人氣王」炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)等，自從今年初聯同公司歌手舉行元旦演唱會後，已鮮有大型歌唱表演，不過日前聲夢娛樂傳來喜訊，宣布將於本月22日晚上舉行《Concert"WFH"》線上音樂會，望透過表演與樂迷加油打氣，共度時艱，屆時除了Chantel、Yumi及詹天文(Windy)之外，還有歌手王灝兒(JW)。

由於女團After Class四缺一，嘉賓名單未有出現Gigi名字，令不少網民大感奇怪，不過其實Gigi月初已秘密北上，為內地大型綜藝節目《聲生不息》進行秘密拍攝工作，故未能趕及回港會合隊友參與線上演出，現正進行隔離的她，也不忘更新社交網與粉絲互動，但未有透透露自己行蹤半句，因為節目仍未正式公布入圍名單，再加上無綫視她為秘密武器，所以Gigi都要配合封嘴。

雖然音樂會少了Gigi，但3位隊友也落力於家中練歌，為即將的演出做好準備，Chantel不諱言疫情下也缺少機會與隊友唱歌及表演，對於今次能夠於線上演出感高興，更預告當晚表演內容：「入面除咗會唱大家未聽過我哋唱過嘅歌之外，仲會有互動環節同觀眾一齊傾偈添!所以大家唔好錯過。」Yumi則表示音樂會將加入點唱元素，讓樂迷即席點歌。