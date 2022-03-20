溝女識「走」位　快感可達到

俗語有云：「走得快，好世界！」溝女嘅道理都係一樣，唔得快手快腳，又或者唔識得點去經營（Run）一段關係，好易被情敵乘虛而入。今次就以「Run」字入手，分享情色世界入面嘅相關話題，等大家可以獲得好多男女竭力追求嘅快感。

Don't Run 一定要停

身為男士，幾時都要展現出風度，就算喺床上同女伴進行緊活塞動作，都應順從對方意思，唔可以夾硬嚟，特別係聽到對方嗌「Don't Run」時，即刻叫你停落嚟，千祈咪繼續衝刺。另外，如果話一個男人「Run Out of Bullets」，意思係指佢因為過度縱慾或其他原因而無法發射，呢個時候最好盡快求醫。話說回來，大家知唔知男士精華素可以射到幾遠呢？據聞有位德國男子叫Horst Schultz，佢可以射到6米外，射速更達到驚人嘅每小時68.7米，但因為冇影片作實，只能被視為網上傳說。

Run Off by Hand 自己搞掂

喺肉搏戰進入高潮時被女人叫停，作為男士點先可以平息到燃燒中嘅慾火？好簡單啫，「Run Off by Hand」咪得囉，即係自娛咁解，見到個「Hand」，相信唔使畫公仔畫出腸，大家都明點做，但其實洩慾又唔使出動自己對手嘅，「Dry Run」同樣可以幫到你。其實「Dry Run 」有4個意思，分別係將兵器放喺伴侶嘅大腿或雙手之間，摩擦至發射升空，過程中並冇剝衫；喺唔剝衫嘅情況下令對方出現性高潮；曳曳時唔用潤滑液；同埋唔用避孕套嚟曳曳。講真，前三種玩法冇乜問題，最後一項就咪亂試，事關安全性行為真係好重要㗎！

《Runaway》 經典四仔

講起同個「Run」字有關嘅四仔，Vivid喺2011年9月推出嘅《Runaway》都算經典之作。影片由四仔名導B. Skow執導，搵嚟Capri Anderson、Lisa Ann、India Summer等脫星演出，個個都喺當年紅極一時，卡士都算勁。故事講述女主角Capri Anderson頂唔順屋企嗰位變態繼父，決定離家出走尋找生父，而喺搭順風車時，遇到失婚男司機，結果整個尋父旅途頻頻發生意外。由於劇情集驚慄、懸疑、香艷於一身，令呢套四仔喺2012年AVN頒獎禮上獲得最佳四仔同最佳拍攝兩項提名，男脫星Tom Byron同女主角Capri Anderson亦分別獲得年度最佳男女脫星嘅提名。

同場加映：音羽美玲 真係好跑得

日本AV界一向臥虎藏龍，有嚟自唔同行業嘅索女加入，好似空姐、秘書、護理員等等，而喺2015年5月以藝名「茜杏珠」及S1專屬女優身份出道嘅音羽美玲，更加係一位擁有35G巨乳嘅前短跑運動員。喺1995年出生嘅玲妹，初中時跑得好快，但自從胸前不斷發育，速度不復當年勇，但佢家陣仍然有保持跑步習慣。不過，對AV迷嚟講，重點唔係佢跑唔跑得，而係佢好騎得，加埋嗰對晃動嘅巨乳，實在太吸睛，只可惜近年佢已經淡出AV界。