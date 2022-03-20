有10年開餐廳經驗！谷祖琳「父女」嗌交鬧到喊

已為人母的女星谷祖琳（小谷）近年鮮有幕前演出，至近日終於「蒲頭」，連續接下ViuTV節目《打開你雪櫃》主持及參與劇集《940920》演出，頻頻曝光，一次過滿足粉絲願望。擁有烹飪底子的小谷，於《打》節目內，每集突擊一個家庭，把雪櫃內的廚餘剩菜發揮想像力，改頭換面製作成一道新菜式，並透過節目了解嘉賓與家庭成員的關係。

小谷不諱言累積了10年開餐廳經驗，學會了「備課」是下廚重要的一環，她日前接受東網訪問時，表示一早把該知識帶回家：「因為有時好忙唔可以慢慢切菜先煮，所以有啲Tips喺節目分享畀大家，可以好快煮到飯，平時我都係開雪櫃有咩材料就煮，會諗好多菜式出嚟，平時最叻整芝士龍蝦，一啲都唔難，最緊要係隻龍蝦夠新鮮啫！」更指15集內容當中，每一個故事均很難忘，沒想過於嘉賓們言談間，發現當中有不少動人生活事件。問到她與家人平日可有一起下廚？小谷說：「一星期有兩日同屋企人去街市買餸，之後一齊返去準備，兩個女依家9歲同7歲，其實早喺佢哋1、2歲已經叫佢哋幫手搣芽菜，順便訓練手部肌肉，呢個係好好嘅親子活動，佢哋有份負責就會食，仲可以養成唔偏食習慣。」

女兒有下廚天分

對於兩個女兒的下廚天分，小谷表示細女較喜歡煮，大女反而喜歡音樂，還破天荒為《打》包辦主題曲作曲及主唱：「大女上過堂學點做一首歌，初時諗住畀啲世藝佢做，點知監製又收貨，依家個每晚聽住首歌好開心。」

而於《9》劇中，小谷則與老戲骨余子明演父女，又與新一輩演員蔡思韵不乏對手戲，令其大呼新鮮感十足，更指對一場與子明的嗌交戲印象難忘：「子明哥一坐埋已經好有戲，所以自己好自然入戲，拍嗰時都係一Take過，再多Take冇呢個效果同情緒，同埋我都唔知自己喊咗。至於同劉俊謙、蔡思韵合作，佢哋真係一對金童玉女，非常合襯。呢套劇拍咗6、7日真係唔夠喉，希望可以再拍啦！」

場地：古道具黑池