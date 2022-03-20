初戀阮經天︱《華燈》「花子」劉品言宣布雪卵

大熱台劇《華燈初上》第三季在前日（18日）正式播映，一解大批中港台網民的疑惑，終於知道劇中殺死「蘇慶儀」楊謹華的兇手，就是「花子」劉品言，令網民久久未能平復的，是「花子」一生充滿悲哀慘情，身不由己。劉品言在《華》劇中的演出，施展渾身解數盡顯其「戲功」，其中一幕被強暴後被拋在路邊，以及和「Rose媽媽」林心如在老家中訴說「我的志願」，感動人心，令網民熱議不斷，而日前她網晒一張照超聲波的相片並說有「重大決定」，更令大批網民震驚！

劉品言留言：「30+的年紀，身邊有很多不一樣的故事，有些人是相對辛苦努力很多的，也有些人跟我一樣，單身，對於生命裏有沒有機會生養小孩，還沒有一定的答案。」原來她之前在台劇《未來媽媽》飾演一名接受雪卵的女強人後，被這角色打動，故決定接受雪卵外，更邀請母親、女星謝欣穎及宋芸樺等幫忙打針。由於她憑《華》劇人氣再升，更因其入行多年予人自強不息的「女漢子」作風，故最近她被封為台灣「最強盛女」！

現年33歲的劉品言雖有傲人的35E身材，「峰」頭十足，不過入行以來未有單靠身材來上位，反而強攻演技，成為實力派演員。小時因父母無暇照顧，被送到教會寄養的劉品言，2003年即是14歲時，她以台灣女團「Sweety」成員身份出道，之後在多部台灣偶像劇包括《西街少年》等演出。當時人氣超高的她，在2007年毅然暫停演藝事業，到巴黎攻讀時裝課程達4年。回流返台灣發展後，不單自立經理人公司，演藝事業更是一帆風順，先後三度入圍金鐘獎，2013年憑台劇《含苞欲墜的每一天》獲金鐘獎「戲劇節目女配角獎」。惟最為人津津樂道的，是她17歲時跟同公司的男星阮經天拍拖，戀情曝光後遭公司反對，劉母嬲到出手斬桃花，電視台也雪藏阮經天，更有傳阮經天奪去其「初夜」，她這段初戀最後只維持7個月，之後她經歷兩段感情，包括和大她十年的導演于中中拍拖，但最後未能開花結果。