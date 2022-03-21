【是日通勝】

農曆二月十九

壬寅年 癸卯月 癸酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：求醫、治病

忌：大事勿用

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：10、27、35、42

幸運顏色：黑、藍

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：宜積極拓展交友圈，有機會找到人生另一半。

金牛座：事業朝有利方向發展，經驗是你的爭勝本錢。

雙子座：防人之心不可無，小人被人利用而吃虧收場。

巨蟹座：行事要看別人臉色，內心不爽卻又無力改變。

獅子座：心情大好，跟不同人多作交流，得着不會少。

處女座：謀事忌輕率，要審時度勢，幸獲身邊人相助。

天秤座：利用難得的空檔出外走走，有助收獲好心情！

天蠍座：心浮氣躁，易受不住別人的挑釁而鑄成大錯。

人馬座：以消費來解悶是有手尾跟的，謹記適可而止。

山羊座：被先入為主的心態影響，勿戴有色眼鏡看人。

水瓶座：體驗一些以前未做過的事，可消弭鬱悶心情。

雙魚座：愛情運不錯，蜜運中的男女可度過難忘一天。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）馬 遇貴人

（跌）兔 人緣差

鼠：性格衝動，不夠冷靜，易招惹人事紛爭。

牛：求知欲強，好奇心重，努力進修多得着。

虎：心情不好，建議找家人聊聊，可獲支持。

兔：是日沖煞，人緣欠佳，謀事易孤立無援。

龍：笑口常開可帶旺財運，有望獲意外驚喜。

蛇：幹勁十足，做事高效，職場競爭佔優勢。

馬：貴人運極好，只要認真工作就會獲賞識。

羊：事業走在正軌，堅持努力可望名利雙收。

猴：情緒平穩，可以靜下心處理細緻的工作。

雞：工作運普遍，犯錯機會高，需提高警覺。

狗：很想做好自己卻力不從心，壓力瀕爆煲。

豬：自信心強，面對棘手任務也毫無懼色。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

最好的轉運方式：行善積德

「知識給人力量，但良知才是方向。」這是中國道家學派代表人物莊子教曉我們的道理。

好多朋友都會問，可否計算到疫情在甚麼時候終結？今天坊間有些所謂大師一次又一次地搬龍門，他們的目的是在刷存在感。但在玄學上，大家只要做到積德，感動蒼天，那麼曙光會很快出現。畢竟隧道再長，也會有出口。

佛家有首《心命歌》，歌詞內容如下：「心好命又好，富貴直到老。命好心不好，福變為禍兆。心好命不好，禍轉為福報……信命不修心，陰陽恐虚矯，修心一聽命，天地自相保。」

當一個人致力於追求身外的名聲和利益，就好像喝醉酒一樣，到死都渾然不識自己原來本心的模樣。即所謂「浮名浮利濃於酒，醉得人心死不醒」。世俗的名利過於誘人，深陷後便難以自拔。虚浮的名利比酒還要濃烈，使人心醉到死時仍無法清醒過來。

中國有句老話：「人之有德于我也，不可忘也。」知恩圖報，是做人最基本的教養，也是處世永遠不能丢掉的良心，改運先改心，識講有否識做到呢？

守好本有的正氣，自然不受邪氣所干犯。