飛上海追夢！王君馨有望做「姐姐」挑戰林憶蓮

去年底約滿無綫的王君馨（Grace）北上發展，沉靜了3個月的她原來已悄悄飛抵上海，日前她在社交網分享在上海外灘的夜景照，並寫道：「新的挑戰等待着，繼續挑戰自己，為夢想努力奮鬥。」她還在網上發放新一批演員照，身穿黑色貼身衫褲，並自我介紹：「我是演員王君馨，請多多指教！」

以新演員及獨立歌手身份外闖的Grace，有傳她會參與內地綜藝節目、第三季宣布改名為《乘風破浪》（前名《乘風破浪的姐姐》），歌而優則演的她曾自資製作新歌，有粉絲似提前祝福她：「恭喜，實現你的女團夢，做你自己喜歡做的事情，享受當下，做更好的自己。」圈中好友黃翠如、廖碧兒、陳敏之及鍾舒漫等都為她打氣。最近她還分享用了1年時間製作、與鍾舒漫合唱的《隱形》跳舞MV，獲歌迷讚她跳唱俱皆。

仲有李玟法拉湯唯？

據知《乘》將在下月開始拍攝，近日流傳多份參加者的名單，包括李冰冰、李玟（CoCo）及蔡卓妍（Sa），連前韓國組合少女時代的成員Jessica也榜上有名，惟官方仍未公布名單，李冰冰日前則已否認參加。至前日再瘋傳一張更新名單，除了Sa及CoCo外，影星湯唯及陳法拉亦離奇「上榜」，兩人甚少現身綜藝節目，故大批網友感到不可置信，而有指葉璇及盧靖姍則屬於替補。有網友亦爆料聲稱有6位「姐姐」確定參加節目，包括王心凌、A-Lin（黃麗玲）、黃雅莉、尚雯婕、任素汐及巨星級的林憶蓮，有指憶蓮是取代因腳傷的孫悅而出場。