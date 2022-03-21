長壽劇帶挈奀星豬籠入水　搵錢隨時勁過「雷神」

播映37年的澳洲長壽處境劇集《Neighbours》日前宣布今夏將結束，多位澳洲名人巨星包括天后Kylie Minogue、金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）以及「細佬」里安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）等都曾參演過該劇，並因而知名度大增。眾星拍完該劇之後各有發展成為天皇巨星，而其中有位女星後來更成為劇集中身家最高的一人，她就是澳洲前女歌手Holly Valance！

現年38歲的Holly曾參演過《Neighbours》，在劇中她飾演Felicity 'Flick' Scully。而2002年，她離開劇組並在樂壇發展，可惜事業並未能一帆風順。2013年，她與英國地產大亨Nick Candy結為夫婦，成為富太！估計她與老公的身家高達8.22億英鎊（約84億港元）。不過她未有因此而放棄演藝界事業，她偶爾亦會參與電視節目演出，其中包括2011年的跳舞真人騷比賽節目《Strictly Come Dancing》。

而僅次於Holly成為《Neighbours》之中最有錢的明星第2位就是憑漫威超級英雄「雷神」走紅的男星基斯漢斯禾夫，他的身家估計高達9,720萬英鎊（約10億港元）。他2019年曾被《福布斯》選為最高收入影星第2名。而憑劇集Charlene Robinson一角走紅的澳洲天后Kylie Minogue，她 的身家估計高達8,970萬英鎊（約9.25億港元）。據知當年她拍攝該劇時每集的酬金僅得150英鎊（約1,548萬港元），相對目前的歌唱收入。絕對是天淵之別！