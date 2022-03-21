東方日報C1：具俊曄心急出關　飛撲大S香閨洞房

與汪小菲離婚106天的台灣女星徐熙媛（大S），早前宣布與24年前的舊愛兼韓流始祖具俊曄閃婚，成為熱話。以「國民姐夫」身份赴台的具俊曄昨日凌晨「足鐘」出關，心急直奔大S市值近1億港元的豪宅「洞房」，雙方相隔逾20年世紀團聚，展開朝夕相對的新婚生活！

具俊曄本月9日由韓國來台灣，昨日凌晨零時終於隔離期滿，見「足鐘」即分秒不留，心急離開下榻的隔離酒店，乘坐防疫的士直奔大S的豪宅「洞房」及進行餘下7天的自主隔離。前晚11時50分，的士已駛至酒店門口準備，大S的助手與酒店人員溝通後，即上車直駛停車場。至凌晨12時04分，穿黑白格仔衫、戴啡色口罩的具俊曄乘坐該的士離開，現場大批傳媒堵在停車場門口，令的士難以駛走。坐在後座的具俊曄繼續發揮親民作風，向車外的傳媒禮貌揮手，擾攘了約10分鐘才得以順利離開。

具俊曄下榻的酒店，與大S現居的台北信義區豪宅、市值3.6億元新台幣（約9,933萬港元）的「台北信義」距離只有2公里，故只花了2分鐘已到埗。豪宅門外有大批傳媒守候，的士未有多作停留，迅速駛入停車場。

酒店加操慰妻

身為新任「國民姐夫」的具俊曄深受粉絲及網民受落，大前日現身做核酸檢測時，一身型格打扮，見傳媒時不時彎腰揮手、禮貌示好，並頻頻用韓語說：「謝謝！」以答謝傳媒送上的祝福，好感度爆燈。他在酒店隔離期間，除了勤加健身務求以最佳狀態慰妻外，又學中文以及為「姨仔」徐熙娣（小S）推出的新專輯打氣應援，難怪大批網民指大S今次再婚是選對了人。

小S狂舞迎接姐夫

大S與具俊曄共度浪漫一夜，究竟重逢後有何互動，大S經理人昨日表示不作回應，而對於有韓國媒體指2人下周會開記者會交代結婚理由，經理人全盤否認：「他們事隔20年再次聚首，心情肯定百感交集，無法言喻，就跟所有相戀中的情侶及夫妻一樣，大S會好好珍惜接下來的相處時光，回歸正常生活，該怎麼過日子，就怎麼過日子，跟你我沒兩樣。」小S亦表示：「不好意思，有關大S的心情，我不方便代她回應。」雖然如此口密，但她明顯滿心歡喜地迎接姐夫，昨日凌晨近一時上載跳舞短片大呼：「姐夫，小姨子以這支舞來歡迎你！」片中她大跳對方成名作《Bing Bing Bing》舞蹈，並以保鮮紙包頭模仿光頭Look，但又要玩又要驚，笑言：「我姐會殺死我！」又表示：「一開始應該會以麻辣鍋招待他。」

至於大S母親本來因女兒先斬後奏，曾怒極表示不會與女婿見面，但近日已下火，而且態度開始軟化，不但與大S「復交」同枱食飯，更大讚具俊曄靚仔，但堅持一對外孫要在台灣生活。其實小S日前已透露姐姐要照顧孩子，不可能隨姐夫到韓國生活，而具俊曄可以在不同地方進行DJ或藝術創作工作，所以留在台灣的可能性較大。

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