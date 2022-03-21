首談與鍾嘉欣8年情遭打壓　伍允龍呻爆：傷害喺我度

藝人伍允龍、安志杰亮相無綫節目《諸朋好友》，兩人談到過去一些難忘的感情經歷，安志杰直言一直都好努力工作，但有段時間只會被人稱呼某某男友，令他感到非常無奈，明顯講緊當年同謝婷婷拍拖時的經歷，伍允龍聽到老友這個經歷，非常有共鳴，曾跟鍾嘉欣拍拖的他，指自己的經歷比安志杰更辛苦，同樣試過「某某男友」的日子，伍允龍謂：「當年我成日畀人叫茄喱啡、奀星，但其實我主演過電影，拍咗好多戲亦都好努力去做，好似拍《賭城風雲》咁，一個鏡頭被車撞，我撞咗成25次，又試過從一樓跳落嚟，差啲斷腳，但都冇人知，我唔係投訴，只係唔明白點解焦點會放喺地位分別上，同埋同邊個拍拖。（咁多負面影響點解唔放棄段感情？）其實Ok，開心嘅。只係對方喺工作上嘅問題，要收埋我少少，我Ok嘅。（你覺得電視台畀咗壓力你哋？）佢個方面啦，因為工作要收埋我，相信佢方方面有啲壓力，咁我明㗎，當時佢好紅，但我係無名小卒，我明白嘅，不過就覺得過分咗去做呢件事，變咗個傷害喺我度。」

他還指自己從沒提過這事，今次第一次講，亦指自己有不滿同不開心。主持崔建邦更爆曾同伍允龍傾偈，對方曾揚言一定要拍TVB劇，是否因為這段「被收藏」的戀情？伍允龍承認確不服氣：「係唔忿氣，但長大咗，過咗去喇，咁啱當時TVB有幾部劇搵我，但我經理人覺得唔適合推咗。」幸好之後遇到劇集《城寨英雄》，亦令伍允龍成功入屋，由初初負評「樣子奇怪」到後來獲讚做得好，都可算吐氣揚眉。