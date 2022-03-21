【心理測驗】神聖三角幾何　穿越內心

有些人就算家財萬貫，內心依舊不滿足，但有一些人只是賺取足夠的金錢，卻整日洋溢幸福感覺。歸根究柢，物質與心靈的富足並非能畫上等號。與其盲目地追求，過着隨波逐流的人生，不如先了解自己的內心需求。日網「TRILL」一個可以看出內心渴望的心理測驗得到網民力證非常神準，快來一起找尋內心的藥引啦！

【問題】

請憑直覺細看圖中的三角形，你第一眼聯想到的是甚麼？

A.屋頂

B.山

C.飯糰

D.三角尺

【結果分析】

A.愛的羈絆

看見屋頂的你是一個重視家庭的人，雖然有時亦會跟家人爭執，但這份血濃於水的親情，卻是你的力量來源，也是你最堅強的後盾。對你來說，沒有比失去愛、不被關心、不被需要更令你難受，所以你亦正尋找那個對的人。要記住機會是要自己爭取，如果遇上有好感的對象，不如先踏出一步，同時亦不要吝惜對家人表達自己的愛及感激之情。

B.依靠的存在

你似乎在尋找一座能令你依賴的「靠山」，雖然你常常會有自己的事自己做的想法，但你亦需要一個能聆聽你的擔憂、在緊要關頭施以援手的人。謙虛而懂得尊重別人意見的你，較容易得到上司及前輩的喜愛，而和周圍的人打好關係，往往能助你一臂之力。不過即使找到那些能幫助你做決策的人，亦要多自我思考，培養獨立自主的能力，因為過分的依賴，只會令身邊人感到疲倦。

C.別人的認可

來自別人的讚賞，能令你感覺自己是一個有價值的人，你有很高的理想，對自己相當嚴格，會不斷提升個人的才華及魅力，從而獲得別人的認可；但亦正因為自己的傲氣，你不會做一些有違形象的工作，亦拉不下臉去請求別人幫忙。自我意識過剩，可能會適得其反，有時候亦要學會謙虛，過硬的形象只會令人難以接近，孤身一人，沒有人能助你一臂之力。

D.安心的感覺

安全感是你內心最迫切的需求，你經常會因為一些小事而焦慮、緊張，甚至已經想到了最壞的結果。你是一個敏銳且擅長忍耐的人，習慣忍一時風平浪靜，退一步海闊天空，但長久下來只會令你的壓力和不滿不斷累積，你需要一個不論在生活、工作、感情上，都能傾聽你的心聲，以及讓你有安心的感覺。如果這樣的人還沒出現，不妨擁有童年時喜愛之物，讓自己暫時抽離一下成人世界。