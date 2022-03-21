《西城故事》女星自爆不獲邀請出席奧斯卡　粉絲鬧爆

《第94屆奧斯卡金像獎》將於香港時間下周一（28日）在美國洛杉磯舉行，大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的歌舞片《西城故事》（West Side Story）獲7項提名，其中包括最佳電影。不過在片中因飾演Maria一角而上位的新星Rachel Zegler昨日（20日）卻於社交網站留言自爆不獲大會邀請出席奧斯卡！

Rachel昨日於社交網貼自拍照，Fans留言問她奧斯卡當日會穿甚麼衣服，她即回應：「我並沒有獲邀請，所以會穿運動服同我男友條絨褲。」而她亦表示會坐在家中梳化支持《西城故事》團隊。不過她希望最後一分鐘奇蹟會發生獲邀請出席親身慶祝她們的電影。她說：「多謝你們的震驚及憤怒。我亦好失望。但不要緊。我為我們的電影而好驕傲。」

不過有傳媒指網民鬧錯人，皆因奧斯卡的門票是由影片的發行商分發，所以今次的情況應該是《西》的發行商迪士尼出現問題。

另方面，將於今屆擔任主持人之一的美國諧星Amy Schumer，日前受訪時就自爆曾提議大會邀請烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）「隔空」在奧斯卡當晚亮相。不過最終被監製否決。