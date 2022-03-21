重塑經典　極簡黑白魅力

全黑或全白的波鞋一向是大家的首選，除了看起來簡單舒適外，還經典易襯，可以平日着出街或着返工。而各大品牌每年都會推出一系列的黑白鞋款，但不是每款黑白鞋都可以順利製造熱話。不過Reebok與高級時裝品牌Maison Margiela聯乘打造的全新Classic Leather Memory Of黑白鞋款，以及Nike與COMME des GARÇONS重新推出的全黑Eagle鞋款的，卻討論度超高！

黑白拼接解構

近日Nike與合作無間的COMME des GARÇONS推出全黑Eagle球鞋，今回雙方選擇重塑在1980年推出後就再沒發行的Nike Eagle。這款原本為公路賽而設的球鞋，僅重5.1oz，是品牌最輕的球鞋。而今次推出的新版本，可說是回歸設計上維持整體原有輪廓，繼續沿用輕盈物料，但就換上全黑色外觀。搭配橡膠鞋底、鞋側Swoosh Logo和鞋踭的CDG標誌，濃濃的復古感襲面而來。

輕身復古之選

繼2020年春夏合作鞋款後，Reebok與Maison Margiela今年再次「握手」推出全新系列Memory Of運動鞋。雙方繼續將自家特色融合，將創意實踐於經典Classic Leather鞋款之上，僅使用黑白基調配色，以及多種材質的組仮拼接和車線打孔的外露細節，去呈現品牌頂尖的解構理念。設計上將鞋履一層層地構，採用3種不同材質，打造每一層結構，以呈現高級質感。鞋帶處外露鞋內襯裡，鞋身側面及鞋頭則採用優質皮革為腳趾帶來舒適包覆。後踭的皮革特意設計成被人撕開的感覺，詮釋了品牌的個性特徵。