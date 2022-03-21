自認同吳卓羲合襯　蔡思貝隨時飛起胡鴻鈞：呢位唔啱搵下位

視后蔡思貝在熱播劇《飛虎3壯志英雄》中飾演的女飛虎英姿颯颯，不過因為要荷槍實彈拍攝，令頸、腰和大髀太大負荷，拍完需要看物理治療善後，背後承受很多。戲中思貝飾演的小魚，跟吳卓曦（Ron）飾演的高子樂最後未能修成正果，暗陰相隔，令觀眾大感可惜，原來思貝也覺得自己跟Ron很合襯，也好想知道高子樂點解咁鍾意小魚，希望將來會有前傳，能解開迷思。

蔡思貝飾演的小魚，與Ron飾演的高子樂，感情線引人入勝，上周播出小魚與子樂一吻定情，但下一集小魚就死在病床上，未能見子樂一面，觀眾都大為愕然，思貝著大家不要太傷感，因為她過往的角色全是打不死之身，故是頭一次倒下，有網民戲言小魚是被子樂一吻致死，她講笑：「可能個心臟負荷唔到。」她說拍飛虎時相當辛苦，自認好潺，因要穿着全副重裝備，令身體負荷極大，她說：「嗰時日日要戴住頭罩，個頭罩好重，但我頭細頸又長，負荷唔到，條頸扯傷咗，腰和大髀都拉傷，拍完有去做物理治療。」她表示就算拍醫院臥床昏迷戲也不容易，不單止不能真睡，還要深呼吸裝僵硬。

她透露與Ron並非第一次合作，當時剛選完港姐，仍是新人，拍攝節目巡禮短片時，演秘書為對方捧咖啡，「我嗰時好驚，點記得邊個喺現場，佢話我行埋嚟同佢講，希望第時有機會合作，我真係唔記得咗有咁講。（對Ron印象點？）好有風度好紳士，有一對電眼，好似貓，其實望落我哋都幾襯，大家都大眼大鼻，五官幾襯，希望都有CP感，點知咁快就死，仲要一吻定情唔夠一日就無咗，幾大打擊，編劇玩到咁大。(想同Ron再合作？）我有提議下季講番前傳，佢角色好鍾意小魚，我都想知佢點解咁鍾意小魚，拍前傳先知。」有網民並將她與姚子羚作比較，認為她跟Ron較合襯，思貝就覺得他為查案才與子羚一起，子羚也好慘，兩個都是可憐人。身為視后，她時刻提醒自己不要放鬆，希望每套劇都能夠做到自己和角色二合為一。

她透露疫情下居家抗疫而愛上砌Puzzle，並感性地發表「拼圖人生」，從砌圖領悟到人與人之間的微妙聯繫，一環扣一環，尋找拼圖的過程，就似人生，不斷在尋尋覓覓，問她尋找到人生的另一塊拼圖沒有？她拉開話題，稱每次見父母都感到大壓力，因父母有長期病患，故擔心父母感染，近日經常陪伴父母打麻雀，看到父母笑容多些，自己也感開心，問她會否叫Hubert（緋聞男友胡鴻鈞）一齊打？她說：「吓，哈哈，佢忙住唱歌呀。（同佢多咗時間聯絡？）唔會夠膽見，始終跨家庭，但會傳短訊問候，問佢有冇嘢做，同佢講我無錢呀！（問佢攞家用？）唔係，了解吓行程，睇吓佢有冇工作，傾訴吓。（早前黃大仙解籤話你同Hubert感情上有阻滯，需要磨合？）好似砌圖一樣，呢位唔啱搵第二位，哈哈！無論係乜嘢關係，人與人之間都需要磨合。」