經典T1變電動ID. Buzz？

純電ID. Buzz擁有跟現行的T6.1 一樣的2,988mm軸距，車闊則較T6.1還要闊81mm，迴旋直徑僅11.1m。至於車長及車高則分別為4,712mm和1,937mm。（互聯網）

Volkswagen的純電ID家族再有新成員誕生，今次是一對雙胞胎ID. Buzz 及 ID. Buzz Cargo，前者為5座位MPV，後者則是5/6座商用客貨車型。

全新ID. Buzz的設計靈感來自經典T1，即上世紀50年代推出的首代Transformer，單睇外觀造型已充滿着T1的DNA，沿用經典V形面譜，但加入時尚LED頭燈，而雙色車身配搭就被列入選裝清單中。講到最大分別，當然是它改搭載了純電動力。車載由一具150kW後軸電馬達及77kWh鋰離子電池，輕量化且低重心之餘，成就靈敏操控。可透過11kW Wallbox 以AC交流電充電，亦可透過CCS插頭以DC直流電以高達170kW快充，由5%充電至80%，僅約30分鐘。它還具備V2H(Vechile to Home)雙向充電功能，車上電池除了供電作驅動之用，亦供給家居使用，只要透過特別的DC雙向充電Wallbox便可。無論是MPV或是商用客貨車型，均會在德國 Hannover廠房生產，5月開始率先在歐洲市場預售，並計劃在秋季交付。