江芷妮唔想畀下屬睇死　落手落腳洗廁所

息影多時的藝人江芷妮（Cherie）應可宜主持香港開電視新節目《有種老闆娘》擔任嘉賓，已是2孩之母又是2間美容院老闆娘的她，要兼顧家庭和事業並不容易。07年淡出娛樂圈的她當年決心轉型，因不習慣娛樂圈的生活模式，她說：「當初入行唔係話好想做明星，做藝人有好忙嘅日子，但又有好閒嘅時候，就諗做多樣嘢，開始學做美容。」

開拓美容事業後，因為「下屬」的一句話，激發了她全身投入美容事業，她說：「有次有個同事想問我嘢，不過問完，佢就話『我諗你都係唔識』跟住轉身走咗，令到我想喺呢行學多啲嘢，慢慢就全身投入。」

Cherie落手落腳發展美容事業，同客人溝通，遞毛布，甚至乎洗廁所都一手包辦，她謂：「做藝人畀人服侍開，但轉型做服務性行業，就要招呼番人，如果呢方面嘅心態調適唔到，就好難去做。當時安德尊對我好好，佢曾經同我講『芷妮，做生意掛個名就得，唔使落手落腳』，但我覺得唔全心全意做、唔認識業務，好難做好，我想更深入了解呢個行業，唔係淨係掛名。」

去年疫情下，Cherie誕下第二胎，還搬了新舖，她笑言未懷第二胎時已決定搬新舖，她說：「好感謝先生幫手，新舖嘅設計、裝修、買一枱一櫈都係佢幫忙，我亦好感謝媽咪，70幾歲都幫我手湊小朋友。」節目中她更展示廚藝，原來平日她愛到街市買餸及入廚，為家人烹調美食。