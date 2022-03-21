帝后交鋒新鮮感十足　霆鋒初任動作指導全力以赴

2022年英皇電影無懼疫情投資電影，打造連番好戲，邱禮濤執導演筒的超級大片《海關戰線》起用影帝后級演員，繼有謝霆鋒、張學友、林嘉欣及劉雅瑟，吳鎮宇則以特別演出身份登場，如此強勢陣容，難怪開拍消息傳出後，頓時成為影壇焦點。該片以海關作為故事背景，邱導受訪時坦言海關是香港一支主要的紀律部隊，奈何以往港產片鮮有以他們作為『主人公』，為令電影有一個新視角，故今次敲定拍攝一個關於海關題材的故事。

談到《海》片的班底組合，邱導絕對是悉心安排，他表示：「張學友、謝霆鋒、吳鎮宇、劉雅瑟，呢個係好有新鮮感嘅組合，我邀請佢哋攜手合作，都係為咗追求一種新鮮感，同埋佢哋全部都係影帝、影后級，工作態度不嬲都好認真嘅演員，佢哋能夠參與呢部電影，我作為導演真係深表感謝！」近年長駐內地的霆鋒，今次專程回港拍攝為港片出力，除了參演之外，還首度兼任動作指導，相信出名賣命的他，定必為該片帶來驚喜，連邱導對霆鋒亦滿有信心：「今次係霆鋒嘅第一次，佢一定會全力以赴，設計到驚險又緊張嘅動作場面！」

城城再與英皇結盟 與3型男齊掀《內幕》

影帝郭富城（城城）、任達華、林峯及方中信重磅結盟，於麥兆輝執導的英皇新片《內幕》鬥戲，暫定5月開鏡。據悉，城城原本6月要到內地拍攝另一電影，但因喜歡《內》片劇本，經協調後成功將檔期騰空，終落實參演，令麥導相當感恩。

從構思到落筆完成，今次劇本足足花了3年時間，麥導透露：「任達華嘅角色第一場戲就死咗，但整個故事都係因為佢而發生，回憶同現實兩條線縱橫交錯。城城係個富有正義感而思維非一般嘅律師，而林峯演嘅警察，我希望佢嘅造型同角色性格成熟少少，佢一聽就明。至於方中信演一個被欺負嘅角色，同平日嘅陽剛形象截然不同。」

女演員方面，湯怡、周勵淇及李靖筠落實演出，令卡士更強勢。台前幕後均希望盡快開工，令業內工作者生計得以維持。英皇為保障劇組所有人員安全而定下規矩，每日開工前要做快速檢測，變相令製作費增加，但仍在所不惜。

韋家輝拆解第一個謎 盛讚劉青雲深不見底

劉青雲與導演韋家輝乃影壇最佳拍檔，今次再攜手合作《神探大戰》，令戲迷相當期待，當電影海報曝光後，更成為網民討論話題。

對於故事內容，韋導先拆解第一個謎：「《神探大戰》絕對唔係《神探》嘅延續篇，兩套電影戲種不盡相同，今次係以動作包裝故事。」更指當初構思主角「神探」李俊時，青雲已是不二人選：「今次再合作，發覺佢依然好有能量，於是我再推佢跑得更加快，覺得佢係一個深不見底嘅好演員，我亦好鍾意大家互相信任嘅合作方法。」