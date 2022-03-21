本日日本：注目開幕！Chill歎公園住宿

提起「瞓公園」，大家可能會諗起居冇定所的流浪漢，但原來住公園已經是很潮很型的一回事——日本近年提倡「公園旅遊」，有不少設備完善的公園加設了住宿設施，讓訪客玩足全日後可以留宿！其中位於福岡縣福岡市東區的海之中道海濱公園經翻新後，剛於本月開設了公園一體型宿泊設施INN THE PARK福岡，佔地159公頃，設有住宿、餐廳、溫浴設施等，最吸引的是可住在直徑約6米的球形帳篷內，深入感受公園的恬靜和優美環境。

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球形帳篷 飽覽博多灣

佔地約350公頃的海之中道海濱公園是日本收費國營公園設施之一，劃分了多個區域，包含了遊樂場、動物園、露營場、室外泳池、定向運動場地及野外劇場等設施，讓人可進行各種玩意及接觸自然環境。早前園內坐擁博多灣景色的「光與風的廣場」進行翻新，並開設了可滿足休憩、學習、玩樂要求的宿泊設施INN THE PARK福岡，分別有球形帳篷、豪華露營帳蓬、海濱小屋及附風呂套房共4款、合計30間的住宿客房選擇，當中焦點落在直徑約6米的球形帳篷上，擁有近兩層樓的高度，面積為28平方米，內裏設備完善，住得既舒適又有特色。住宿設施範圍同時設有餐廳及燒烤場、溫浴設施和唱片租借室等，而光與風的廣場同期亦推出了高約17米、共5層的德國製大型運動塔Sea Dragon，塔內可進行92種運動項目，並可容納120人同時享用，保證令好動一族盡興。球形帳篷（可住3人）每晚¥20,000起（約HK$1,320）。

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私隱別墅 狗主之選

位於三重縣志摩半島的伊勢志摩國立公園佔地達5,500公頃、涵蓋了鳥羽市及志摩市等多個地區，亦包含了伊勢神宮、鳥羽城跡及御座白濱海水浴場等多個景點，還有開業55年的度假村酒店Nemu Resort，內裏除了住宿外更有多個玩樂設施，一直深受旅客歡迎。於4月21日該酒店更有全新的Nemu Forest Villa啟用，共有8間面積達76平方米的Villa，每間更附有50平方米的專用庭園，非常適合一家大細入住。Villa住客可使用度假村的所有設施，包括「潮騷之湯」等三個溫泉，另外更可玩盡獨木舟、立槳衝浪、瑜伽、哥爾夫球等，活動應有盡有。值得一提係其中4間Villa更可帶同狗狗入住，內裏配備了狗屋、相關用品及食物等，室外更有一個專用溜狗場，照顧周到。2人1室 （1泊2食）每位每晚¥32,700起（約HK$2,158）。

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湖畔美景 節目豐富

位於廣島縣庄原市、佔地340公頃的國營備北丘陵公園，擁有1.5公頃的花卉廣場及佔地甚廣的大草地廣場，加上還設有觀察野鳥的平台等設施，是當地一大熱門景點。公園於本月新開設了Glamping設施「備北丘陵公園 湖畔Stays庄原」，在公園的湖畔位置炮製了7個半球型帳篷，帳篷本身採用2層隔熱結構加上室內冷暖氣兼備，並設有廁所、浴缸、燒烤及用餐區，日常用品亦齊備。分為湖畔Lake View Dome、湖畔Premium Dome及湖畔Dog Dome三種房型。當中面積達78.5平方米的Premium Dome可容納8至10人，而Dog Dome則提供狗狗用品及戶外玩耍空間。公園同時提供各種工藝體驗如陶藝及木工，冬季更有中四國最大型的燈光匯演，加上花祭、神樂表演等，全年都有豐富的節目。1泊2食每位每晚¥22,000起（約HK$1,452）。