【章子怡師妹】蘇曉彤神劇接棒《家族榮耀》播

內地網劇《機智女法醫》將接棒劇集《家族榮耀》今晚（21日）於無綫播出，該劇去年在內地播出時被喻為冇大卡士、冇龐大製作費及冇宣傳的「三無」劇，但開播後內地平台評分曾高達8.3，劇集網上播放量截至昨日（21日）累計逾13億，作為新人的男、女主角蘇曉彤及王子奇更因該劇成為社交平台「熱搜」常客，劇集由「三無」劇，逆襲成功變「神劇」，有分析指該劇成功原因在於製作嚴謹、尊重觀眾智商、老少咸宜及男女主人都討好。

男、女主角王子奇及蘇曉彤雖然均為內地95後新生代演員，但二人來頭不少。蘇曉彤樣貌酷似韓國女團TWICE成員娜璉，畢業於北京舞蹈學院附中及北京電影學院表演系的她是章子怡、姚晨及白百何的師妹，亦是TFBOYS王俊凱同班同學。15歲時曾擊敗兩千名女孩，獲得演出劇集《四十九日‧祭》的機會與胡歌合作！

其首部處女電影《黑處有什麼》讓她獲得第24屆北京大學生電影節最佳新人獎，及提名上海國際電影節最佳女演員，演技備受認可。至於王子奇獲網民指與吳卓羲撞樣，與曉彤同為北京電影學院學生，其出道劇集《幸福，近在咫尺》更是台灣女演員陳意涵自導自演作品。