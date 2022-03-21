《聲夢JUNIOR》｜劉芷君被指同菊梓喬撞樣　繆昀希獲評判激讚

無綫音樂競技真人騷《聲夢JUNIOR》昨晚播出的一集中，賽前被視為大熱的Aster（劉芷君），決賽選唱菊梓喬（Hana）的歌曲《我輸不起》，獲網民指她跟Hana撞樣！雖然Aster參賽經驗無數，但決賽前夕仍緊張至失眠，而最終Aster表現不俗，壓台感十足，就連原唱Hana亦大感滿意：「把聲好厚好聽好吸引。」然而出名嚴格的杜自持老師則認為Aster尚有進步空間：「前面唔好咁出力，後面冇得再大（聲）」。而網民對Aster表現普遍讚好。

不過，經昨晚一役，Aster大熱門地位受到威脅，決賽前一直未見突出、參賽時只有12歲的參賽者Charlotte（繆昀希）跳唱《跳舞街》表現亮麗，不但舉手投足均充滿力量及信心，更相當夠氣！Charlotte唱畢，台下戰友即大表震撼，評判更是讚口不絕，相繼表示不相信她只有12歲，其中杜自持更是作出高度評價：「無懈可擊差唔多係，跳快歌又要音準，係好難，嗰度我已經畀好多分你。」連Hana則流露欣賞眼神問Charlotte：「你點做到架？」除了評判激讚，網民亦對Charlotte表現為之驚艷，更直指她比大熱Aster更好。

昨晚最後一位出場參賽者Jasmine（冼奕瑜）挑戰獻唱炎明熹原唱歌曲《真話的清高》，可惜因太過緊張表現失準，杜自持事後指她仍需努力：「你係咪好鍾意唱歌？你真係要苦練多啲先得」。事後Jasmine失望爆喊，其他參賽者紛紛上前安慰，畫面十分有愛。