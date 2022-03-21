情趣拘束　專心享性福

做事要專心同集中精神先可以做得好，上床亦係一樣。AV業界資深人士神仙乙就表示，為咗令床上對手能夠集中精神享受快感，AV女優或男優都會大玩拘束，令到佢哋冇得郁，咁就可以專心交歡喇，同時令觀眾亦得到大滿足！

榨取快感

kira☆kira推出嘅《拘束風俗孃房間》，講述藤森里穗係一位專門玩拘束重口味玩意嘅風俗孃，只要客人去到佢嘅專屬房間，就會被綁住，之後阿妹會進行各種前戲，毫無保留咁刺激客人身上嘅敏感點，由於無得反抗，好多客人都難掩興奮，繼而精關失守。不過咁都未完，事關穗妹根本就係寓工作於娛樂，滿足私慾先至係重點，所以佢好快就會令客人雄風再起，繼而盡情榨取快感。

玩足3日

喺Moodyz推出嘅《俘虜女搜查官》入面，近期狀態大勇又人氣急升嘅美巨乳甜姐兒結城莉乃，扮演一位勇猛女搜查官，為咗追查犯罪組織而進行多方面查探，終於畀佢成功發現巢穴。之不過一切都係對方設下嘅陷阱，莉乃因而被壞人捉咗，佢哋個個都係十惡不赦，見到阿妹咁好波梗係唔會放過啦，更出動大量拘束道具瘋狂刺激，仲玩足3日3夜，真係搞到唔虛脫至奇啦！

變大閘蟹

喺MAXING出品嘅《拘束絶頂》中，沙月惠奈呢位美乳可愛妹嘅演出真係令人又憐又愛，因為成班男優簡直毫無憐香惜玉之心，當惠奈走入片場之後，佢哋就笑騎騎咁將阿妹綁到成隻大閘蟹咁，然後再慢慢招呼，為所欲為。先以指技刺激，繼而出動震棒同震蛋，搞到奈妹咿嘩鬼叫，同時又興奮無比，從其七情上面、咬碎銀牙嘅表情，就知道阿妹感受到嘅快感有幾咁強烈，高潮浪接浪呀！

簡評

好多人都熱愛自由，唔想畀男友或女友綁住晒，不過有時綁住又幾好玩，就好似今日為大家介紹嘅拘束系列咁，大家從男女優嘅表情上就知道箇中快感有幾強烈喇！喺3部作品中，本仙最鍾意藤森里穗主演嘅《拘束風俗孃房間》，一來里穗身材火辣又夠弗，二來癡女風格極為出眾，玩弄男優時話毫不留情又瘋狂淫邪，絕對可以被封為一代癡女掌門人，而且使出嘅拘束玩法仲變化多端，睇完真係好想試吓做戲中嘅男優呀！