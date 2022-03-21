Lylith Lavey　叛逆好雙乳

唔少四仔脫星初出道時都會行純情路線，原因好簡單，就係男人最愛囡囡外表斯文，內裏Open！不過有位脫星卻反其道而行，卻深受四仔迷歡迎，佢就係Lylith Lavey。

性格反叛

喺美國賓夕凡尼亞州生嘅Lylith Lavey，自細唔鍾意讀書，高中畢業後喺一間意大利餐廳做侍應，不過性格好動嘅佢，唔鍾意被人指指點點，加上工作辛苦又刻板沉悶，人工又唔高，所以做咗兩個月就辭職，走到一間紋身店做學徒，而佢亦趁夜晚空檔時間，喺一間男士俱樂部表演跳艷舞。

佢表示當時為咗展現自己嘅反叛形象，喺身上穿咗唔少環，更用紋身貼紙黐滿身體，咁點解唔直接紋身呢？佢解釋係因為俱樂部嘅老闆唔鍾意艷舞女郎有太多紋身，故此佢先至會咁做。憑住超火辣嘅身材，尤其係一對激凸巨乳，令佢好快成為俱樂部最受歡迎嘅艷舞女郎，及後更被四仔星探發掘。不過由於當時佢仍未有心理準備拍四仔，所以先嘗試做裸模拍寫真，吸取一下演出經驗。

我行我素

喺裸模界發展一年後，佢終於決定下海，為Juicy Entertainment演出處女作《All Ditz and Jumbo Tits #12》。佢表示當時嘅諗法好簡單，就係想挾住脫星之名喺俱樂部搵食，收入就可以三級跳。但佢估唔到呢套出道作銷量極佳，更吸引到著名四仔片廠Elegant Angel嘅注意，搵佢演出人氣系列《Big Wet Tits #9》，備受四仔迷讚賞之餘，多間著名四仔片廠亦紛紛向佢招手，包括Brazzers、Reality Kings、Naughty America等，成為炙手可熱嘅脫星。

由於工作愈嚟愈多，佢決定辭去紋身店及艷舞女郎嘅工作，專心投入四仔事業。雖然佢嘅人氣愈嚟愈高，但係佢好有個性，鍾意我行我素，從來唔會參與宣傳工作。佢解釋脫星嘅責任係演出時表現出真我，等四仔迷睇得投入又興奮便已足夠，至於宣傳工作則留番畀片廠嘅宣傳部處理，阿妹果然係有性格！

Profile

出生地：美國賓夕凡尼亞州

身高：163cm

三圍：38DD-27-36

Lylith Lavey近年嘅神秘感愈嚟愈濃，事關佢除咗偶爾演出幾套四仔外，其餘時間都只係喺社交網發布新寫真相。有人透露佢其實開咗間紋身店，只係唔想太過張揚，先至會乜都唔提。