英皇電影2022猛片大巡禮︱耗資15億打造好戲　名導帝后陣容極盡豪華

英皇電影無懼疫情，本年度投資約15億港元打造連番好戲，並邀得頂尖影帝、影后孭飛主演。身為老闆的楊受成，對本港影壇復甦信心十足，揚言會加大力度擦亮「香港電影」的金漆招牌！

本年度「英皇出品」絕對猛片如雲，已完成拍攝的大片如梁朝偉、劉德華及蔡卓妍（阿Sa）參演的《金手指》、劉青雲的《神探大戰》、毛舜筠與姜濤、Jer（柳應廷）的《阿媽有咗第二個》，以及《出租家人》、《𥚃應外合》、《紮職2》、《深宵閃避球》等，紛紛蓄勢待發；至於內地名導顧長衞與葛優、王俊凱傾力合作的《刺猬》，亦將隆重登場！

另外，影帝謝霆鋒、張學友及劉雅瑟擔綱演出的新片《海關戰線》開鏡在即；由郭富城、任達華、林峯及方中信合演的麥兆輝新片《內幕》亦積極籌備中；張藝謀的《懸崖之上2》，以及《不日成婚2》、《紮職3》亦正部署開拍，絕對好戲連場，令人拭目以待。

楊受成加大力度撐港片

耗資高達3億5千萬港元的重量級製作《金手指》，相關主角造型終於首度曝光！影帝梁朝偉與劉德華再次於大銀幕鬥戲，火花四射，導演莊文強說：「我依家學識咩叫做『戲』，就係跟佢哋兩位學習得嚟嘅。今次再有機會合作，佢哋嘅層次又再昇華，睇住佢哋決定點樣去演一場戲，收放自如，尺寸拿捏得好好，令人賞心悅目。」

莊導同時盛讚阿Sa今次的賣力演出，成功以前所未見的面貌亮相：「第一次傾部戲，佢完全素顏，畀咗好多靈感我，敲定由佢參演後，我喺角色塑造上做咗少少修改。唔好以為佢一臉傻氣，佢嘅倔強其實超越好多同業，我將呢份倔強同冷酷投射入角色中，發掘到佢嶄新嘅一面！」

至於英皇老闆楊受成談到疫市中「重錘出擊」，坦言：「呢3年嚟疫情上上落落，但我哋依然抱住信念，製作、發行商業與藝術並重嘅高質電影，因為我堅信只要大家生活重回正軌，電影始終係各地觀眾最喜愛嘅消閒娛樂，所以今年我哋未有放慢腳步，反而會加大力度，擦亮『香港電影』呢個金漆招牌！」