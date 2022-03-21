吳紫韻貴婦狗勁好戲　扮跛博同情

無綫娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）的愛犬「拖肥」狗仔細細，但相當醒目，為吸引主人注意而扮跛賣慘情，無論何時何地都要企「C位」爭寵，難怪Purple笑牠是韓劇女主角！

Purple的玩具貴婦狗女「拖肥」現年12歲，原來是由兩隻大狗換回來：「以前領養過兩隻獵犬品種嘅大狗，但太難控制搞唔掂，屋企人將佢哋送咗畀親友，我當時好傷心，家人應承等我大個啲再送一隻狗畀我。後來有一年生日，屋企人送咗隻狗畀我，就係『拖肥』。」

她笑指愛犬很會做戲，經常扮憂鬱：「最初佢好似有情緒病咁，唔想做某啲嘢就會扮到好Sad。有段時間我成日出夜街，又唔喺香港讀書，每次返嚟佢就會發脾氣，喺我張床便便。仲有次我出完夜街，佢扮傷腳，行路拐拐吓，我即時帶佢睇醫生，點知去到醫院佢喺度跑，醫生話佢好健康！」她指「拖肥」還喜歡爭寵，要成為眾人焦點，每次與家人帶牠出街，愛犬都要企中間，非常搞笑！

為追狗衝出馬路

講到難忘事，Purple透露曾險失愛犬：「初初養時佢好活躍，帶佢出街試過整甩咗狗箍衝出馬路，我即時跑去追佢，好在當時係綠燈，又有好心路人幫我截住佢。當時真係驚到唔知點算，好怕佢畀車撞倒！」