【是日通勝】

農曆二月二十

壬寅年 癸卯月 甲戌日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：開市、出行、動土

忌：出財、開倉、開光

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：10、24、30、42

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：心力被工作耗盡，宜好好休息，防健康受損。

金牛座：投資入市要三思，事前必須做好風險評估。

雙子座：獲財星關照，有人帶來工作機會，好好把握。

巨蟹座：努力提升個人氣質與修養，助吸引異性目光。

獅子座：要跟工作夥伴頻密互動，太過強勢易得罪人。

處女座：易跟共事者鬧分歧，要保持溝通，勿發脾氣。

天秤座：工作上獲別人肯定，是時候回饋幫過你的人。

天蠍座：只需做好本分就可以，毋須在意別人的評價。

人馬座：工作量多得令你吃不消，宜先處理重要公務。

山羊座：生活遭受挫折，令不服輸的鬥志被激發出來。

水瓶座：積極改善人際關係，可為工作帶來更多便利。

雙魚座：助人等於助己，向合作夥伴釋出你的善意吧！

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）豬 偏財旺

（跌）羊 易損傷

鼠：獲貴人關照，有利生意人，助改善業績。

牛：財運稍遜，切忌沉迷享樂，防入不敷支。

虎：人氣高企，擅長交際，可獲得發財機會。

兔：好運降臨，將想法付諸行動，成功在望。

龍：是日沖煞，工作心不在焉，易錯漏百出。

蛇：職場流言多，要小心求證，勿盲目相信。

馬：運勢不錯，但謀事仍需謹慎，以免犯錯。

羊：易有意外損傷，今天外出需要注意安全。

猴：有正財運，謹記多勞多得，不宜再偷懶。

雞：生活陰晴不定，切勿逃避，應勇敢面對。

狗：破財風險高，謀事需謹慎，心急易犯錯。

豬：偏財運佳，利短線投資，但要見好就收。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

預防病毒有辦法

現在病毒橫行，除了注重個人衞生外，也可以用風水布局去提升個人的健康運勢，減低患病的機會，只要處理得妥當，就可以做到百毒不侵的效果。

有兩粒星是針對病痛及災禍的，一粒是二黑巨門，又名病符星，它會帶來災厄、意外、傷痛及橫禍等不吉利的事情。2022年它飛到西南方，對廚房及睡房的影響最大，因為我們每天至少睡6至7小時，也即代表我們每天不停吸入接收這些不良氣場，萬一自己又行衰運，容易頭頭碰着黑，災禍頻生。

病符星的五行屬土，如果西南方是廚房，而這爐灶又是經常煮食的話，今年一家人容易會多病，因為火是生土的，不論煮食工具是明火或暗火，也會將這病星燒得兇惡猛烈，而我們又經常吃下這充滿病氣的食物，那就是禍從口入了。

另一粒更兇惡的病星是五黃廉貞星，它比二黑更具殺傷力，代表意外、災難、死亡，所到地方可以說是寸草不生，今年它飛到中央位置，如果屋的中央是廚房或睡房，尤其是在新曆4、9、12月，特別容易出大問題，如果稍覺不妥，必須立即擺放銅器擺設，希望可以將傷害性減到最少。