戀鍾嘉欣被打壓　伍允龍飽受情傷：唔忿氣！

曾被嘲是「茄喱啡」的男星伍允龍罕有談及當年與鍾嘉欣（Linda）的8年「禁戀」，多年來耿耿於懷，親揭遭電視台棒打鴛鴦，逼使女方將他「收埋」當隱形人看待，令他飽受情傷，直認：「唔忿氣！」

被推舉為「民選視后」的鍾嘉欣2015年閃嫁年長13歲的脊醫老公Jeremy， 並先後誕下女兒Kelly和兒子Jared，婚後定居加拿大。眾所皆知，嘉欣婚前曾與演員伍允龍有段長達8年的「地下情」，分手後她才默認戀過對方，而伍允龍近日首次開腔談及這段「女尊男卑」的關係，親證戀情受打壓，直認不忿氣，更換來深深的傷害。

嘉欣於2007年首演電影《十分愛》，與伍允龍因合作而暗撻，緋聞傳足8年，雙方關係更是圈中公開的秘密。伍允龍與好友安志杰亮相前晚播出、由崔建邦及麥美恩主持的訪談節目《諸朋好友》，兩兄弟談到過去難忘的感情經歷，雖然整個訪問沒有「開名」， 但伍允龍親述這段舊情的對象呼之欲出，就是鍾嘉欣。他坦言自己的經歷比安志杰更痛苦，同樣試過被人稱呼做「某某男友」，並說：「當年我成日畀人叫茄喱啡、奀星！」

他重申自己曾主演電影，又說：「我拍咗好多戲亦都好努力去做，好似拍《賭城風雲》一個被車撞嘅鏡頭，我撞咗25次，又試過由一樓跳落嚟，差啲斷腳，但都冇人知。我唔係投訴，只係唔明白點解焦點會放喺地位分別上，同埋同邊個拍拖度！」既然有如此多負面影響，為何當時不放棄感情？他說：「其實OK，開心嘅！只係對方喺工作上嘅問題，要收埋我少少，我OK嘅。（覺得係電視台畀壓力你哋？）佢嗰方面啦，因為工作要收埋我，相信佢嗰方面有啲壓力，咁我明㗎，當時佢好紅，而我係Nobody （無名小卒）！呢行係咁，不過就覺得過分咗，變咗個傷害喺我度。」

曾誓言要拍TVB劇

伍允龍坦言從未對外間提過這件事，今次是第一次講，對於電視台棒打鴛鴦，他承認有不滿及不快。期間， 崔建邦大爆他曾揚言一定要拍無綫劇，問到是否與這段「被收藏」的戀情有關？他直認：「係唔忿氣，但長大咗， 過咗去喇！咁啱當時TVB有幾部劇搵我，但經理人覺得唔適合推咗。」幸好之後遇到劇集《城寨英雄》，亦令他成功入屋，由初初被批「樣子奇怪」，到後來獲讚做得好， 都可算是吐氣揚眉。

獲兄弟作媒 安志杰以為JC扮好人睇片

與好兄弟伍允龍同樣受過情傷的安志杰，當年與謝婷婷愛得轟烈，曾有過4年情。他重提舊情時直言：「當時被稱為某某的男友，感到相當無奈。」分手後，他獲伍允龍作媒，介紹認識現時的太太Jessica C.（JC）：「但那時候我對婚姻不是有很大的興趣，因為剛完一個嘛。當時只覺得她（ JC）是個漂亮的女生，可能性格會跟大部分模特兒一樣，有點自大及裝模作樣！」

後來JC幫他照顧愛犬及貓咪，他懷疑對方是不是在「扮好人」，又大爆正式拍拖前，已獲邀到美國芝加哥「見家長」﹕「到埗後我才知道這個女孩是我想跟她結婚的！她很親切、很有母性，我知道她這個人很真。」談到求婚過程，他大方透露：「買了戒指，到了晚餐的地方，但未有計劃如何做。突然發現很多寄居蟹，我叫她看然後便跪下來，很自然，全是靈機一觸。」