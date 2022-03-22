被麥明詩生擒啜爆　黃德斌：咀得好舒服！

「十優港姐」麥明詩（Louisa）於2019年底淡出娛樂圈轉投法律界，去年難得抽空為AMM亞洲心動娛樂拍攝網劇《逐流時代》，與黃德斌及麥子樂等大演對手戲，劇集落實於本月29日上線。

Louisa之前已預告會有濕身水着戲，更會出動私伙泳衣，昨日劇組就發放相關劇照，見她穿綠色掛頸款三點式上陣，大騷湯碗胸及均勻身材，正如她所說，身材比參選港姐時更弗，非常養眼。劇中她與黃德斌有感情線，更有咀嘴鏡頭，劇照中見Louisa雙手緊抓德斌的衣領接吻，相當肉緊。

德斌接受電話訪問時表示很期待新作播出：「每集半個鐘，節奏比較快，以香港劇嚟講比較新鮮，故事係講呢個世代嘅年輕人喺社會點上位。」提到與Louisa的親熱戲，他指彼此信任，合作愉快：「拍接吻場面唔係好大難度，大家都拍得舒服。」

陳雅麗出浴戲吸睛

除了Louisa外，2019年港姐亞軍王菲亦有參演此劇，選美後鮮有以水着示人的她，同樣有泳裝戲。而林耀聲與黎紀君飾演一對，2人有不少親熱場面，除了錫錫，男方又赤膊孭起女方。至於與黃又南飾演情侶的陳雅麗有出浴戲，相當吸睛。《逐》劇由金牌監製戚其義打造，故事以階級固化的社會病態為核心，講述香港年輕人為求分享社會資源、獲取財富，努力躋身上流。