天后Beyonce被力邀在奧斯卡開場表演

距離《第94屆奧斯卡金像獎》舉行的日子愈來愈近，近日有傳大會正力邀美國樂壇天后Beyonce在奧斯卡上表演！

依照奧斯卡傳統，一眾歌手會獲邀在奧斯卡上獻唱提名的最佳原創歌曲。而據知大會為了谷收視邀請Beyonce在奧斯卡表演唱出電影《王者世家》（King Richard）的提名歌曲《Be Alive》。有指奧斯卡的監製已積極與她的團隊磋商Beyonce在奧斯卡開場時唱出提名歌曲，而為了配合影片的主題更提議在位於加州Compton的網球場上演出！而該網球場亦正是影片原故事人物美國網球名將威廉絲姊妹年少時跟父親Richard練波的場地。屆時在片中飾演Richard的韋史密夫（Will Smith）亦會在場，代Beyonce表演完畢後即趕回奧斯卡舉行場館。暫時奧斯卡與Beyonce方面未有就傳聞作出回應。

查實Beyonce亦曾在奧斯卡上表演，2005年，她在奧斯卡上唱出多首提名歌曲。而2007年，她亦與珍妮花赫遜（Jennifer Hudson）以及Anika Noni Rose在奧斯卡上合唱主演的電影《夢幻女郎》（Dreamgirls）中的連串歌曲。2009年，Beyonce亦與主持曉積文（Hugh Jackman）於奧斯卡上唱出多首歌曲向歌舞片致敬。