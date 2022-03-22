春雨風濕關節痛　脊醫教紓緩方法

春雨來臨，潮濕的天氣，許多人也不太喜歡，有些人更因此而感到關痛，俗稱風濕。每逢春雨綿綿的季節，脊醫診所的腰痛和膝頭痛的求助個案均上升，不止長者會出現痛症，即使年輕人，過往有傷患的也容易舊患復發。

春天潮濕令人出現痛症，醫學上暫時仍未有明確結論，而脊骨神經科亦沒有風濕之說，不過，臨床發現，每逢打風前夕，或是天氣轉趨潮濕下綿綿雨，痛症求助個案的確明顯上升，尤其是主要關節，如膝蓋、脊椎軟骨椎間盤突出的痛症，在此期間的痛楚更為明顯。

要解釋此情況，暫時有兩種說法，其一是天氣改變，令溫度及濕度變化大，引致曾經受傷及有細菌的關節位置出現發炎，因而感到痛楚；其二是一些關節功能性問題、舊患創傷，肌肉組織及韌帶組織纖維化導致高壓的關節，受到突然轉變的氣壓所影響出現腫脹，由於關節變腫，不但發紅發痛，更造成關節活動的限制，動作變得不靈活，甚至僵硬。

雖然痛症成因是來自氣壓轉變或受細菌活躍程度影響，但是亦可在患處熱敷二十至三十分鐘，以加速血液循環，並放鬆痛楚關節附近的肌肉，再做一些伸展動作，也有紓緩作用。當然，痛症持續的話，應求醫治療。

作為脊醫及臨床營養學家，注意均衡飲食與運動，建議每日的消耗量大於吸收量，避免身體過重，建立肌肉，減少關節承受的壓力，預防關節痛症。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家