美娜和老公艾斯頓為烏克蘭籌得過億獲總統致謝

烏克蘭女星美娜古妮絲（Mila Kunis）和影星老公艾斯頓古查（Ashton Kutcher），本月初為正受俄羅斯入侵的烏克蘭在眾籌網發起籌款，目標是3.000萬美元（約2.33億港元），他們率先捐300萬美元（約2,330萬港元），結果兩周後已成功籌得高達3,500萬美元（約2.71億港元）！烏克蘭總統澤連斯基（Vladimir Zelensky）日前透過視像形式與美娜及艾斯頓交談，並向他們致謝。而他們日前亦感謝捐款的人士，美娜表示有超過65,000人捐款。

除了眾星捐錢之外，英國前球星碧咸（David Beckham）日前亦借出其社交網站帳號給一名烏克蘭婦科女醫生Iryna管理，讓她利用他的影響力分享當地孕婦及新手媽媽們避戰火躲到防空洞及地下室的慘況。而碧咸亦呼籲Fans捐款給聯合國兒童基金會，使他們能在烏克蘭提供潔淨水、食物及協助生產的醫院提供醫療工具。另方面，英國下周二（29日）亦會舉行大型群星籌款演唱會「Concert For Ukraine」為烏國難民籌款，有份參與的歌手包括英國天王Ed Sheeran、古巴天后Camila Cabello以及英國樂隊Snow Patrol等，英國女子組合Spice Girls成員Emma Bunton任主持，演唱會將會在英國伯明翰度假村舉行。其中Camila表示為烏國人民而感到心碎，而大家亦有責任出手幫助。