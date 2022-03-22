薛影儀無戴罩起飛腳　承認襲擊等兩罪被判入獄兩周

「亞視一姐」薛影儀於去年9月在朗屏邨疑因沒戴上口罩被街坊狙擊，她涉嫌「起飛腳」還拖，被人拍下施襲一刻的片段，並被放上社交網站。事隔近半年後，阿儀被落案控告「普通襲擊」及「沒有在指明公眾地方佩戴口罩」2罪名。案件今天（22日）在屯門裁判法院提堂，阿儀承認控罪，主任裁判官蘇文隆判她即時監禁2星期及罰款5000港元。她在判刑後無申請保釋，即時被收押服刑。

37歲被告薛影儀、報稱藝員，被控於2021年9月30日在元朗朗屏路1號朗屏邨悅屏樓襲擊邱淑秋；及於上述同日，在食物及衞生局局長根據第599I章第3(1)(c)條指明期間，薛身處元朗朗屏路1號朗屏邨悅屏樓的電梯大堂，沒有合法權限或合理辯解，而沒有佩戴口罩。案情指案發當日，被告從朗屏邨悅屏樓A座電梯大堂離開時沒有戴上口罩，事主邱淑秋看見後，要求被告戴上口罩，但被告沒有理會，本來互不相識的2人因而起爭執，期間事主用手機拍攝被告，而被告則用手拍了事主的右手一下。

被告其後走到B座電梯大堂，而事主則一直跟隨拍攝被告。被告其後推開事主，不讓事主進入升降機。事主用腳阻擋升降機門關閉，被告便用左右腳踢向事主的腹部。事主用手機拍下過程，期間事主多次着被告戴口罩，但被告沒有理會。事件最終報警處理，被告的右手及腹部有觸痛。警方於今年2月11日拘捕被告。在警誡下，被告承認當日曾拍「一個女人」的手臂及踢其大腿，指因為對方不讓她離開及用手機「影住我」。

辯方求情時，指被告雖然過去有刑事紀錄，但已經是2012年的事。被告現已為事件感到後悔，指當時只是一時衝動，控制不到自己情緒。而且被告襲擊對方的力道很細，事主傷勢非常輕微，被告亦承諾今後不會重犯。辯方又指，被告當時正打算到街上跑步，一時「貪方便」才沒有戴口罩，她承諾以後會遵守法例、做足防疫措施。

案件編號：TMCC 431/2022