新一代牛仔褲男神　魅力穿搭大公開

日本最強新生代男演員菅田將暉，新劇《勿説是推理》連續7個星期穩坐滿足度冠軍寶座。年紀輕輕就獲得日本奧斯卡之稱的日本電影學院獎，去年更娶埋女神小松菜奈，而最近新代言Levi's更是讓他的人氣更上一層樓。Levi's牛仔褲有幾經典，相信大家都知。最勁的501系列是每個男神，家中必定常備一條留來穿搭服裝。以前牛仔褲代言人是木村拓哉，其穿搭魅力男女通殺，帶貨能力大家有目共睹。而新一任代言人菅田將暉對於服裝的穿戴也有獨特理解，今次品牌主題就以基礎Vintage風格展示不同的牛仔褲穿搭。唔知大家又喜歡哪一位男神的穿搭風格多一些呢？

高中迷上501

菅田將暉接受訪問時表示，他高中時第一次穿上品牌的牛仔褲，最愛的始終是501型號。他將舊M-65 Jacket搭配招牌501略微緊身的廓形牛仔褲，也可以簡單搭配一件白色T賉或襯衫。彈力牛仔褲502是錐形款式設計，菅田將暉加上Hoodie、運動衫或運動鞋輕鬆營造休閒運動Look。至於經典505牛仔褲，他就嘗試結合復古戶外造型的服裝展現山系風格。其實，除了工作所需的穿搭，菅田將暉私下的打扮也十分有魅力。他喜歡以牛仔外套、襯衫、T賉作為搭配單品，以單穿或疊穿打造層次感。

牛仔褲最大推手

至於前代言人木村拓哉，無論是從前或是今天一直是日本潮流天王，每樣穿在他身上的服飾定會引起超大回響。當年木村拓哉透過獨特魅力以及一連串日劇廣告曝光，將牛仔褲文化帶到亞洲地區，影響了很多人着牛仔褲的觀念，譬如穿完牛仔褲不要洗，粗穿牛仔褲打造專屬自己的牛仔褲紋理等，讓很多年輕人「跟風」學習。