爆發多元宇宙！「哈利波特」丹尼爾傳接棒演「狼人」？

「平行時空、多元宇宙」似乎已成為超級英雄電影的潮流，繼《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man:No Way Home）成功令「蜘蛛俠」三代同堂之後，今年5月上映的《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）亦再玩多次，除了盛傳「X教授」以及「鐵甲奇俠」將會在片中出現之外，近日網上亦盛傳「Ｘ-Men」中大受歡迎的角色「狼人」亦會於片中出現！不過今次「狼人」不再是由澳洲男星曉積文（Hugh Jackman）飾演，而是另有其人。近日就盛傳「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）將飾演「狼人」一角！

雖然論外形，「哈利仔」絕對唔及曉積文高大威猛。但Fans都認為「狼人」由丹尼爾飾演絕對夠話題性。有藝術家更已搶閘為丹尼爾設計「狼人」造型。而丹尼爾日前首度回應傳聞：「好多次啲人走埋嚟同我講：『喂老友，聽講狼人個消息。嘩，好型呀！』而我就回應：『老友，唔係呀，我自己都唔知發生咩事。好多人都話狼人喺原著漫畫中較矮細，應該由矮仔去演。不過我就好難想像個角色由曉積文變做我。」雖然丹尼爾否認接棒演「狼人」，不過他亦冇閂晒道門，再補句：「但係有邊個知吖？漫威，不如你證實我睇法錯。」