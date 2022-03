爆發多元宇宙！「哈利波特」丹尼爾傳接棒演「狼人」？

「平行時空、多元宇宙」似乎已成為超級英雄電影的潮流,繼《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man:No Way Home)成功令「蜘蛛俠」三代同堂之後,今年5月上映的《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)亦再玩多次,除了盛傳「X教授」以及「鐵甲奇俠」將會在片中出現之外,近日網上亦盛傳「X-Men」中大受歡迎的角色「狼人」亦會於片中出現!不過今次「狼人」不再是由澳洲男星曉積文(Hugh Jackman)飾演,而是另有其人。近日就盛傳「哈利波特」丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)將飾演「狼人」一角!

雖然論外形,「哈利仔」絕對唔及曉積文高大威猛。但Fans都認為「狼人」由丹尼爾飾演絕對夠話題性。有藝術家更已搶閘為丹尼爾設計「狼人」造型。而丹尼爾日前首度回應傳聞:「好多次啲人走埋嚟同我講:『喂老友,聽講狼人個消息。嘩,好型呀!』而我就回應:『老友,唔係呀,我自己都唔知發生咩事。好多人都話狼人喺原著漫畫中較矮細,應該由矮仔去演。不過我就好難想像個角色由曉積文變做我。」雖然丹尼爾否認接棒演「狼人」,不過他亦冇閂晒道門,再補句:「但係有邊個知吖?漫威,不如你證實我睇法錯。」