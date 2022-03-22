好食惜食　支持無痕飲食

環保議題永不過時，除了減少浪費、循環再用、研究新世代環保物料等，大家在飲食上都可以貫徹環保理念。如選用可持續發展的食材，又或品牌鼓勵客人環保而推出各項飲食優惠等，讓各位在實踐理念時，可以同時食好西。

創意換下午茶

過度包裝一向是環保大敵，若能善用二手包裝物料，即時為環保出力。Fortnum & Mason由現時至4月30日推出一項限時社交媒體活動，客人利用店內的產品包裝，重新創作出一件富功能性的用品，如變身成儲物盒、花瓶、文具架等，賦予它們新生命。大家改裝後拍照，上載至指定社交平台，並加上指定Hashtag和標記便可參加活動，優勝者可得到品牌2人份經典下午茶套餐，作品亦會展出。除此之外，於店內選購餅乾、飲品或果醬等任何產品，均會獲贈1個種子包，讓你隨時綠化家居。

環保海鮮入饌

世界上的食材選擇本來相當多，但經大量濫捕，很多生物如海魚類海產數量大幅減少，甚至有滅絕危機，為保留物種和維持生態系統，可持續海鮮的發展尤其重要。IKEA餐廳在這個3月，推出3款用環保海鮮炮製的健康菜式，當中包括蜜糖煙熏三文魚羽衣甘藍薯仔沙律、香草茄醬烤鱈魚配薯蓉及忌廉菠菜和蒜香大蝦墨魚麵配香辣番茄醬及番茄莎莎，讓大家品嘗親民美食，除堂食外，現時外賣自取有85折優惠。