東冲有料到：再見艷陽天

經歷了兩年多的疫情，終於看到了曙光！泰國近期在各方面都放寬了抗疫的管制，下個月的潑水節可如期舉行（雖然只能「乾」玩不能「濕」玩），就連外國旅客入境的手續也更方便，出發時已不用做核酸檢測。

執筆時據聞香港政府亦有機會放寬外國旅客入境的管制，當然也包括了從外國入境的香港入，可能將隔離檢測由14日縮減為7日甚至更少，雖然仍有待評估，但已是很好的預兆，但願未來日子，無論是泰國、香港及世界各地都可逐步放寬入境限制，讓大家可自由自在到處飛！

畢竟抗疫已有兩年多時間，大家都深感疲勞，尤其是從事旅遊業的朋友，這段日子絕對係寒冬期，難得有機會解凍，大家便可重操舊業。

之前從清邁乘搭內陸機返曼谷機場時，看到行李輸送帶旁站滿了旅客，雖然他們大都是往返泰國其他地方，但卻呈現了久違的熱鬧景象。

以前老是投訴這裏或那裏多人，但當空虛冷清的情況持續了兩年多，實在不願再看到。希望來日情況可以逐漸改善，大家可以到處旅遊，為泰國、香港及其他帶來更多的收入，如此艷陽高照的一天，希望能早日出現。

胡慧冲