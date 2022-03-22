193肥仔率先玩！筆電鬥變形

人類天性是貪心的，得一就會想二，買電腦亦然，既想有筆電的性能與操作性，又想有平板的靈活與觸控屏，是故近年二合一筆電大行其道。今次就同大家介紹幾款，其中Microsoft Surface Pro 8更為Work From Home而設，機身唔同Pose就有唔同Mode，一機包辦公作、畫圖、煲劇同打機需要，193同肥仔兩位ERROR成員就搶先自肥試用，又睇吓真機咩料啦！

屏幕大改款

Surface Pro 8改用窄邊框設計，令PixelSense Flow觸控屏幕加大至13吋，解像度提升至2,880x1,920，視野及精細度均有所提升。此機共可變出三個形態，出廠是平板Mode，厚9.3mm、重891g。拉開機背可轉動180度的內置Kickstand支架則變身數碼畫布，配合內置充電功能的Surface Slim Pen 2手寫筆就能Jot Notes畫圖。另外，此機設專用的Signature Keyboard以供購買，提供如傳統筆電鍵盤的打字快感。其他規格方面，它是首部建基於Intel Evo平台的Surface電腦，最高可選配第11代Core i7處理器、32GB RAM及1TB SSD硬碟，內建500萬像素前置鏡頭及1,000萬像素的4K後置自動對焦鏡頭，電池長達16小時的續航力，薄機來說算長氣！

高性能之選

同期仲有更勁的Surface Laptop Studio推出，內置全新Dynamic Woven Hinge動態編織轉軸，令14.4吋120Hz的PixelSense Flow觸控屏幕可前後懸浮移動或趟平擺放，切換成筆電、平板或用於簡報的舞台模式。新鍵盤打字回彈力十足，Precision Haptic觸控板面積大，移動鼠標靈活。它最高配備第11代Core H35 i7處理器、32GB RAM及2TB SSD，更可加裝NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti獨立圖形卡，配合Dolby Atmos四聲道Omnisonic喇叭及Dolby Atmos技術，聲畫質素達頂級水平。

頂級配置

MateBook E為Huawei首款二合一筆電，內置12.6吋90%屏佔比的OLED原色全面屏，對應P3廣色域及600nits峰值亮度。取下鍵盤即變平板，第2代M-Pencil可磁吸於屏幕同步充電。頂級規格包括Core i7處理器、HUAWEI SOUND四喇叭及1,300萬像素高清鏡頭等。

學習而設

LG Chromebook為在家學習而設，型號11TC500Q，採用的11吋觸控屏幕可360度翻摺，並支援手寫筆，讓學生上課時手寫筆記。預載ChromeOS方便師生於雲端共享作業，前後雙鏡頭有利Zoom上堂。其他賣點包括IP41級別防塵防水、1,440g輕薄機身等。

置中對話

Galaxy Book2 360配備軍事級金屬物料，堅固耐用卻保持12.9mm厚的纖薄身形。配備自家設計360°鉸位，翻轉13.3吋FHD Super AMOLED屏幕便化身平板。全新Auto Framing功能用戶在視訊途中自動置中，雙向AI降噪功能則阻隔背景噪音。