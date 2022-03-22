戴祖儀自認霸道女友　一定唔揀圈中人

歌手戴祖儀（Joey）今日（22日）以藝術家身份現身銅鑼灣活動，首次公開展出個人創作的「Dubie」系列畫作，因早前不幸染疫停工，故是次是她康復後首次公開見人，而咁啱得咁橋，今日亦是她27歲生日正日，故具三重意義。現場展出的5幅油畫，正是她染疫期間的作品，其中一幅已售出，若全數賣出便籌得3萬元，會捐作慈善用途。

Dubie公仔造型是她以兒時的模樣作為創作藍本，她說：「我姓戴，細個時好肥、肚皮大，自小父母就叫我『大肚皮』，細個又束孖辮，我好鍾意，印象好深。」其今天一身粉紅色束孖辮裝扮，就似足公仔，還講笑自己是18歲，爆爸爸也記錯她歲數，覺得她還小。提到昨晚與家人一同倒數和切蛋糕慶祝生日，收到父母送的錢幣造型蛋糕，寓意她賺大錢，現場她收到大會送贈的手辦公仔，透露晚上會為新劇《回歸》、《曙光》開工，笑言可與劇組一同度生日更加開心。

她在社交網寫下很多願望，包括想去旅行及繼續被疼錫等，Joey表示願望都是真心的，她說：「屋企人真係了解我，送金幣蛋糕，知道我大使，但通常錢用嚟幫人，最近同黎諾懿開咗個頻道講醫學資訊，會幫助有需要的團體。」問收到甚麽生日禮物時，講笑一份也沒有，感到好傷心，緋聞男友丁子朗也未有向她送祝福，她並再次否認與對方的緋聞，她說：「我哋工作時好sweet，好似情侶，不過工作完咗whatsapp都冇，（朋友都做唔成？）染疫期間都有關心問候嘅，都係工作有需要先聯絡，（觀眾鍾意你哋呢對CP？)好開心，多謝大家鍾意，希望可以再合體。」

她表示丁子朗年紀細過她，不合她擇偶條件，她喜歡年紀大她幾年的「哥哥」，喜歡被照顧，唔鍾意姊弟戀，自言不急於拍拖，對愛情有憧憬，喜歡看浪漫愛情故事，她說：「不過我唔會揀圈中人，因為我係霸道女友，如果另一半要拍親熱戲，我會唔開心，但又唔想唔理性，所以寧願揀圈外人。」但她笑言自己卻可以為藝術犧牲，之前拍《青春不要臉》便試過露背，是雙重標準，問她可否接受露股？她笑說：「我未練到蜜桃臀。」