江美儀野外如廁　被一盞車頭燈搞到鬼咁尷尬

由「獎門人」曾志偉主持的無綫全新綜藝遊戲節目《講你都唔信》昨晚（21日）首播，邀請多位嘉賓大爆「講你都唔信」的趣事及秘史，但他們講的古仔「孰真孰假」？由另一隊伍競猜故事虛實，成功呃人者可獲得分數。第一集有「兄弟幫隊」的林盛斌（Bob）、王梓軒及范振鋒，迎戰「烈女隊」的江美儀、莊鍶敏及黃婧靈（波波）。

最令人難以置信是江美儀的「野外如廁」事件，她透露當年同男友拍拖期間，原本二人吃完飯後甜蜜地駕車返回女方香閨，點知途中她人有三急，原先她只是溫柔叫男友「開快一啲」，但最終因為肚痛難耐，隨即「擸」紙巾跳車衝入草叢解決。她笑說：「直情覺得人生最爽係嗰刻。但係我唔記得咗一樣嘢，就係佢個車頭燈當時係向住我，咁我成個過程佢即係睇晒嘅，咁我咪好尷尬咯，死喇，抽番條褲定點呢？咁之後我咪抽番條褲上番車當冇嘢囉。」

波波就話讀中四時，有日放學跟同學去銅鑼灣行街時，忽發奇想一口氣想衝上「一條落緊嘅扶手電梯」，抱住必勝決心的波波在發行力猛衝期間意外大字形跌倒，結果春光乍洩並自始獲封「銅鑼灣粉紅色」，搞笑的是波波講故事期間竟夾雜了「假資訊」混淆視聽，弄得「兄弟幫隊」摸不清虛實。

而口才了得的Bob就講咗個爆笑感十足的真實故事，他話4、5年前同助手去柴灣工業大廈工作，等𨋢期間遇上一名目測6、70歲阿伯，向他大叫「明星喎」，點知對方愈講愈唔對路，其後他先知對方誤認他係盧海鵬，仲即場搵了張鵬哥後生的相對比，十分爆笑。最終由「烈女隊」勝出！