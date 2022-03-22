全靠陳芷菁一句話！黃庭鋒由體育老師轉戰娛樂圈

無綫上位小生黃庭鋒，早前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，大談入行5年多的趣事及心路歷程。談到採訪冬奧最大得着，他說：「今次係我第3次做奧運，仲係第一次飛去現場做主持，可以同世界各地選手傾偈，呢啲都係好多人都想有嘅機會。」他笑指會以「峰迴路轉」形容過去5年的經歷：「有啲演員會因為拍咗套角色好受歡迎嘅劇，又或者主持咗個多人睇嘅節目而畀人認識，但我係因為喺台慶贏咗個大獎而開始畀人認識。呢幾年算係幾精彩，但一啲都唔易過，好似我拍《香港原味道》，大熱天時30度耕田中暑，又或者上咗高山好凍凍到暈咗咁，係冇停過㗎我覺得。」

擁有碩士學歷的他，還未畢業已接獲Offer擔任體育老師，高薪厚職兼收入穩定。在機緣巧合下，他其中一個學生的媽媽是陳芷菁，庭鋒決定轉戰娛樂圈亦全因為她一句話：「佢同我傾偈話覺得我好適合做幕前，問我會唔會諗吓，當時我就諗，係喎，冇諗過喎。」

從教育界走入演藝圈，庭鋒還是與「運動」有不可分割的淵緣，首個幕前工作已是主持2016年的巴西里約奧運，又指擔任《體育世界》主持工作，讓他打了很好的基礎：「我全部當直播咁做，話畀自己知唔可以NG。」