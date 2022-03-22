力不從心與性焦慮是惡性循環

Q：我今年51歲，由踏入40歲已漸覺在性生活時體力不足，每星期一次，通常進行幾分鐘就會感覺到將會軟掉，寧願快快發射，亦愈來愈容易半途不舉。我不滿自己持久力弱，亦由於未能完事，事後便靠自行解決。我有失眠問題，睡不着時便會想到一些負面事情，例如傳聞不幸染到新冠病毒，後遺症包括性功能變差，我知道不用如此擔心，但又來來回回停不了去評價自己，究竟怎樣可以改善情況呢？

蔡先生

A：在絕大多數男性心目中，因着固有的性認知都在說，射精代表性行為劃上完美句號；沒有射精的那一次房事，便意覺是虎頭蛇尾，未能一氣呵成，似是沒辦妥事情。性慾不滿足感加上性認知灌輸，使到男性陷入不安。

性學觀點是，男性毋須為着於性行為中未有射精而感到罪咎和畏縮。反之，可積極尋求性行為中途腰斬的根源，從而嘗試解決。男性可留意和改善三方面：性機能狀態、體力狀態、心理狀態。

性機能狀態方面，步入中年的男性，宜敦促自己前往驗身，特別留意勃起困難情況。勃起困難包括兩方面：一是勃起的能力；二是充血度和持久度。既要留意血管問題，亦應檢查有沒有患上慢性病，這些都是引發性機能障礙的成因。

體力狀態是相對容易察覺和處理的。工作過勞、房事次數、病後初愈或久病、缺乏運動、營養不均、睡眠質素差等等，都是最常見引致男性有心無力的因素，需要男性針對問題，加以改善。

心理狀態屬較為隱蔽的因素，需要當事人或伴侶雙方加以留意去察覺。例如男性具自卑感，常抱怨自己技不如人、擔心性能力長遠不足，力度和硬度遜色等，皆會令男性失去自信心和畏縮。伴侶的投入度、體諒和鼓勵，有助增強心理質素，從而改進房事表現。反之，不談不理，將房事視作例行公事，看起來沒給對方壓力，壓力卻會油然而生。

閣下的性自信低落，不斷評價自己表現不合格。其實應找出不利因素，從而改變。聽取閣下狀況，首先可循改善睡眠和體質着手，若缺乏基本精力，的確容易招致有心無力。此外便是處理焦慮問題，聯想負面事情等同於放縱焦慮情緒，任由焦慮不着邊際地蔓延，力不從心和性焦慮之間往往形成了惡性循環，焦慮指數愈高，愈易引發性機能障礙；失敗次數愈多，便愈見焦慮。最後，建議閣下進行驗身，了解性健康狀況，更聚焦地去改善性機能障礙，重拾性自信和性福。

李偉儀